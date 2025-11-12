Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Sections

Services

Highlight

Delete
Visit to the first dwelling at the Illeta archaeological site. DA

The First Inhabitants of Alicante Were Renovating Their Homes 2,300 Years Ago

Excavations at Marq uncover one of the earliest homes at Illeta dels Banyets, which underwent renovations and expansions.

Adrián Mazón

Alicante

Wednesday, 12 November 2025, 17:25

Comenta

Ni Pinterest, ni arquitectos, ni presupuestos de obra. Los primeros habitantes de Alicante ya sabían lo que era reformar su casa hace más de 2.300 años. Así lo demuestra el último hallazgo del Museo Arqueológico de Alicante (Marq) en el yacimiento de la Illeta dels Banyets, en El Campello, donde los arqueólogos han identificado una de las primeras viviendas conocidas del enclave, datada en la primera mitad del siglo III a. C.

La investigación ha revelado algo sorprendente. Aquella antigua casa pasó por varias remodelaciones, incendios y ampliaciones, y sus suelos fueron repavimentados en repetidas ocasiones. Es decir, sus moradores ya tenían claro que mantener el hogar en condiciones era una prioridad, incluso sin hipotecas ni reformas integrales.

Visita a la primera vivienda del yacimiento de la Illeta. DA

Este nuevo descubrimiento forma parte del plan anual de excavaciones del Marq, dirigido por Manuel Olcina, y supone un nuevo paso para entender cómo vivían los antiguos alicantinos, qué comían, cómo se organizaban y qué importancia daban al espacio doméstico.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Entre los restos documentados, los arqueólogos han encontrado bancos de adobe, un hogar doméstico y que tuvo un largo uso continuo con varias refracciones que modificaron ligeramente su aspecto.

Además, se han hallado fragmentos de vajilla doméstica - jarra, los salseros y páteras de barniz negro y rojo púnicos- fabricada en Cartago, lo que confirma la conexión comercial del asentamiento. Eso sí, el hallazgo más asombroso ha aparecido bajo uno de los suelos de tierra apisonada. Un calzado de esparto perfectamente conservado, con más de 2.300 años de antigüedad.

Hasta ahora, la Illeta dels Banyets era conocida por sus templos, talleres, almazaras y hornos, pero no se habían hallado espacios domésticos tan claros. Este descubrimiento permite completar el retrato de un pequeño poblado costero donde la gente comía, comerciaba y reformaba su casa cuando hacía falta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Argentina de Messi realizará un entrenamiento abierto al público en Elche: fecha y horario
  2. 2 Alicante activa la construcción de 220 nuevas viviendas de protección oficial en tres barrios
  3. 3 El Ayuntamiento habilitará más de 60 plazas de aparcamiento gratuito en un barrio de Alicante
  4. 4 Todos los detalles de la Navidad en Alicante: encendido de luces e inauguración del Belén gigante
  5. 5 La Navidad en Alicante estrenará campamento real mientras el Belén gigante busca nuevo hogar
  6. 6 Un accidente en la A-7 provoca retenciones kilométricas en dirección a Alicante
  7. 7 Cuenta atrás para la Feria de Navidad de Alicante: fechas y horarios
  8. 8 Cuándo y dónde ver a la Argentina de Messi durante su estancia en Alicante
  9. 9 Crece la delincuencia en Alicante: 10.000 delitos y 5.000 condenados más que hace una década
  10. 10 Los barrios de Alicante se preparan para más obras: toldos en el centro, nuevos museos y peatonalización de calles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante The First Inhabitants of Alicante Were Renovating Their Homes 2,300 Years Ago

The First Inhabitants of Alicante Were Renovating Their Homes 2,300 Years Ago