Hallazgo histórico en Rojales: el Marq descubre una de las primeras basílicas cristianas de Alicante El templo paleocristiano forma parte del conjunto considerado como la mayor necrópolis bizantina de la Península

Adrián Mazón Alicante Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:45 Comenta Compartir

Las excavaciones del Marq en el yacimiento del Cabezo del Molino de Rojales, ejecutadas durante este mes de septiembre, han marcado un antes y un después en la arqueología de la provincia de Alicante. Los investigadores han dado con un hallazgo histórico, el descubrimiento de una basílica cristiana.

Desde el Museo Arqueológico de Alicante (Marq) han detallado que los restos podrían pertenecer a uno de los edificios religiosos de carácter natural más antiguos de la provincia de Alicante. Este, además, se integra en un conjunto funerario de enorme valor histórico considerado como la mayor necrópolis bizantina de la Península Ibérica.

Ampliar Visita al yacimiento de Rojales. DA

El descubrimiento es una de las importantes novedades desveladas en la octava campaña del Plan de Excavaciones del Marq en este yacimiento de Rojales, convertido en «todo un referente internacional» tras localizar dicha necrópolis.

Entre los trabajos también se han desarrollado novedosos estudios realizados y relacionados con el análisis antropológico y paleopatológico de los restos humanos o su complejo estudio genético en colaboración con el instituto alemán Max Plank.

Dos áreas de enterramiento y una basílica

El hallazgo de la basílica, de gran relevancia para el mundo científico, podría suponer la documentación, por primera vez, de un conjunto funerario completo que incluiría dos áreas de enterramientos y un edificio religioso asociado a ellas.

Además, la antigüedad del conjunto funerario le añade un especial valor, debido a que podría ser una de las basílicas o edificios religiosos de carácter rural más antiguos de la provincia de Alicante.

Ampliar Visita al yacimiento de Rojales. DA

Los arqueólogos Teresa Ximénez de Embún y Juan Antonio López Padilla, directores de estas excavaciones desde 2018, han señalado que la planta y tipología de este edificio religioso se asemejan a los de las primeras basílicas cristianas, comparables en tamaño con las actuales ermitas.

Visita al conjunto arqueológico

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha visitado durante la mañana de este lunes el enclave, acompañado por el director del Marq, Manuel Olcina, y la arqueóloga Ximénez de Embún. Tras conocer de primera mano el descubrimiento, ha señalado que «la Diputación mantiene firme su apuesta por la investigación arqueológica a través de este amplio programa con el objetivo de documentar y realizar una amplia investigación científica de los hallazgos, así como de avanzar en el conocimiento de las antiguas civilizaciones que poblaron este territorio».