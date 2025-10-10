The Dana Eases in Alicante: Aemet Downgrades Red Alert but Maintains Orange on the Coast

Tere Compañy Martínez Alicante Friday, 10 October 2025, 20:05 Comenta Share

Lo peor de la dana Alice ya ha pasado en la provincia de Alicante. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha rebajado de rojo a naranja el aviso por lluvias en el litoral sur. Ha sido a última hora de la tarde cuando el organismo nacional ha dado por finalizado el riesgo extremo y lo ha reducido a nivel importante.

El nivel naranja implica un riesgo importante por precipitaciones que pueden acumular hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora y 100 litros en 12 horas. Esta previsión afecta principalmente a la mitad sur, según ha informado la Aemet sobre las 18:00 horas.

El aviso naranja por lluvias se mantiene en el litoral norte de Alicante, donde también se esperan acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora y 140 en 12 horas. El interior de la provincia continúa en riesgo amarillo por lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora o 60 en 12 horas. Además, toda la provincia permanece bajo alerta amarilla por tormentas.

Las próximas horas en Alicante

Aunque las lluvias seguirán azotando la provincia de Alicante durante los próximos días, el punto álgido de la dana Alice, previsto para el viernes y el sábado, parece haber quedado atrás. Las precipitaciones que durante la primera hora de la tarde han inundado Torrevieja con intensidad torrencial se han desplazado hacia el norte a lo largo de la tarde, ya debilitadas. Por ello, la Aemet ha rebajado el nivel de alerta de rojo a naranja en la provincia de Alicante.

Ampliar Lluvia en Alicante. Shootori

De cara al sábado, el organismo estatal mantiene activos los avisos de riesgo importante por lluvias y tormentas, aunque con distintas intensidades según la zona. El litoral norte de Alicante permanecerá en nivel naranja durante toda la jornada, con lluvias que podrían alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en una hora o 140 en 12 horas.

En cambio, el litoral sur —más afectado por el aviso rojo del viernes 10 de octubre— mantendrá la alerta naranja durante la noche, hasta las 8:00 horas. En esta franja podrían volver a registrarse precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado y acumulados de 100 litros en 12 horas. Después, el aviso pasará a nivel amarillo, con acumulados de 20 litros por metro cuadrado en una hora o 60 en 12 horas.

En el interior de la provincia los avisos seguirán activos en nivel amarillo, con acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora o 60 en 12 horas. El sábado, el riesgo amarillo por tormentas permanecerá activo en toda la provincia de Alicante hasta las 14:00 horas, y posteriormente solo en el norte.

Según la previsión de la Aemet, las lluvias seguirán siendo protagonistas en la provincia de Alicante al menos hasta bien entrada la próxima semana.