Álvaro Antón, Cristina Medina y José Soto, elegidos por el Patronato del Misteri para las representaciones extraordinarias del Año Jubilar. A.E.

El vicerrector del CEU en Elche, Álvaro Antón, será el portaestandarte del Misteri d'Elx

Cristina Medina y José Soto completan la tripleta elegida por el Patronato para las representaciones extraordinarias del Año Jubilar

Ismael Martinez

Elche

Martes, 7 de octubre 2025, 12:52

La Casa de la Festa acogió durante este lunes 6 de octubre la presentación del portaestandarte y las personalidades electas del Misteri d'Elx 2025, que este año adquiere un significado especial con motivo del Año Jubilar. El Patronato ha designado como caballero portaestandarte al vicerrector del CEU Cardenal Herrera en Elche, Álvaro Antón, en reconocimiento a su vínculo con la Festa.

Junto a él, participarán como personalidades electas Cristina Medina, periodista y directora adjunta de Radio Elche Cadena SER, y José Soto, histórico cantor de la Capella del Misteri. El presidente del Patronato, Francisco Borja, subrayó que los tres «representan los valores de la transmisión de la Festa a través de la Universidad, la Comunicación y la Capella».

Los elegidos se mostraron «agradecidos y honrados» por el nombramiento y vivirán las representaciones extraordinarias desde un lugar privilegiado, junto al Cadafal, donde se desarrolla el drama asuncionista. Serán, además, los encargados de dar entrada a los intérpretes de San Juan y Santo Tomás y los primeros en adorar a la imagen de la Virgen.

La concejala de Cultura, Irene Ruiz, destacó que «el Misteri d'Elx nos vuelve a unir como pueblo» y subrayó el valor simbólico de esta edición enmarcada en el Año Jubilar.

