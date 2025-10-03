La Universidad CEU recibirá la medalla del Bimil·lenari de Elche por su compromiso con la ciudad El alcalde Pablo Ruz anuncia este reconocimiento en el Acto de Inauguración del curso académico 2025-2026, que se entregará el próximo 6 de diciembre

El campus de Elche de la Universidad CEU Cardenal Herrera será reconocida con la Medalla del Bimil·lenari, la más alta distinción otorgada por el Ayuntamiento de Elche a personas y entidades que han realizado una labor significativa para el desarrollo, el prestigio y los valores de la ciudad. Así lo ha anunciado el alcalde Pablo Ruz en el transcurso del acto de inauguración del curso académico 2025-2026 de la institución universitaria.

«El CEU es una institución de luz en estos tiempos recios por la situación mundial, la crisis moral y estructural y por la falta de referentes. Es una luz para la ciudad de Elche no solo por lo académico, por el saber y la investigación, sino por la esencia en la búsqueda permanente de ser un faro. Con su apuesta por seguir creciendo en Elche, donde ya tienen tres sedes, y que es un proyecto que sigue creciendo», ha asegurado el alcalde, quien ha comprometido la entrega de este reconocimiento el próximo 6 de diciembre.

Para el rector de la CEU UCH, Higinio Marín, «es un honor recibir esta medalla porque muestra la particular relación entre la universidad y Elche, ya que formamos parte de la piel de la ciudad». En ese sentido, Marín ha destacado que Elche «es la única ciudad de España que no es capital de provincia que cuenta con un campus urbano con tres sedes que refuerzan el tejido convivencial, social, cultural y económico».

Nuevo grado en Business Intelligence

Durante el acto, el rector anunció la recientemente aprobación por la Agencia Valenciana de Evaluación de la Calidad (AVAP) del grado de Business Intelligence, que se impartirá también en Valencia y cuya fecha de inicio todavía está por determinar. «Esta noticia, junto al hecho de haber incorporado ya el grado de Psicología a la oferta educativa demuestra nuestra vocación de ampliar, de fortalecer la relación con la ciudad».

Precisamente, la titulación de Psicología, que ha arrancado este curso académico con más de 70 estudiantes, se trasladará de la sede de Carmelitas a la del Capitolio, el nuevo edificio de la CEU UCH en Elche, donde ya se imparte el grado de Odontología y que se inaugurará oficialmente el próximo 5 de diciembre.

Al acto de apertura del curso académico han asistido, además del alcalde de Elche, el vicealcalde Francisco Soler y la concejala de Educación, María Bonmatí. También se ha contado con la presencia de José Antonio Corrales Ponce de León. Intendente de la Policía Local de Elche; Raúl Ruiz Callado, vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Alicante; Asunción Amorós Marco, vicerrectora de Cultura, Igualdad y Diversidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche; Montserrat Angulo Perea, presidenta del Colegio de Enfermería; Diego García García, decano del Colegio de Abogados de Elche; María Teresa Botella Quirant, vicepresidenta ejecutiva del Misteri d´Elx; César Nohales, vicepresidente de CEDELCO; y representantes de los colegios profesionales de Economistas de Alicante, Graduados Sociales de Alicante, Procuradores de Elche, del colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana y de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana, entre otros.