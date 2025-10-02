Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Edificio del CEU ubicado en la plaza de Reyes Católicos. CEU

La Universidad CEU de Elche inaugura el curso académico 2025

El acto de apertura tendrá lugar el viernes 3 de octubre en el Aula Magna de Reyes Católicos, con la presencia de autoridades locales y representantes académicos

H.M.

Elche

Jueves, 2 de octubre 2025, 16:33

Comenta

El campus de Elche de la Universidad CEU Cardenal Herrera celebra este viernes, 3 de octubre, el acto de apertura del curso académico en el Aula Magna de su sede de Reyes Católicos.

La ceremonia comenzará a las 10.30 horas con una misa en la parroquia de San José, oficiada por el vicario general de la Diócesis Orihuela-Alicante, Bienvenido Moreno Sevilla. Posteriormente, a las 11.45, se formará la comitiva académica en la Plaza de Reyes Católicos, con los doctores y autoridades.

Al acto asistirán el alcalde de Elche, Pablo Ruz, junto al vicealcalde Francisco Soler y la concejala de Educación, María Bonmatí. Además, han confirmado su presencia José Antonio Corrales Ponce de León. Intendente de la Policía Local de Elche; Raúl Ruiz Callado, vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Alicante; Asunción Amorós Marco, vicerrectora de Cultura, Igualdad y Diversidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche; Montserrat Angulo Perea, presidenta del Colegio de Enfermería; Diego García García, decano del Colegio de Abogados de Elche; María Teresa Botella Quirant, vicepresidenta ejecutiva del Misteri d´Elx; César Nohales, vicepresidente de Cedelco; y representantes de los colegios profesionales de Economistas de Alicante, Graduados Sociales de Alicante, Procuradores de Elche, del colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana y de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana, entre otros.

