La Universidad CEU de Elche inaugura el curso académico 2025 El acto de apertura tendrá lugar el viernes 3 de octubre en el Aula Magna de Reyes Católicos, con la presencia de autoridades locales y representantes académicos

H.M. Elche Jueves, 2 de octubre 2025, 16:33

El campus de Elche de la Universidad CEU Cardenal Herrera celebra este viernes, 3 de octubre, el acto de apertura del curso académico en el Aula Magna de su sede de Reyes Católicos.

La ceremonia comenzará a las 10.30 horas con una misa en la parroquia de San José, oficiada por el vicario general de la Diócesis Orihuela-Alicante, Bienvenido Moreno Sevilla. Posteriormente, a las 11.45, se formará la comitiva académica en la Plaza de Reyes Católicos, con los doctores y autoridades.

Al acto asistirán el alcalde de Elche, Pablo Ruz, junto al vicealcalde Francisco Soler y la concejala de Educación, María Bonmatí. Además, han confirmado su presencia José Antonio Corrales Ponce de León. Intendente de la Policía Local de Elche; Raúl Ruiz Callado, vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Alicante; Asunción Amorós Marco, vicerrectora de Cultura, Igualdad y Diversidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche; Montserrat Angulo Perea, presidenta del Colegio de Enfermería; Diego García García, decano del Colegio de Abogados de Elche; María Teresa Botella Quirant, vicepresidenta ejecutiva del Misteri d´Elx; César Nohales, vicepresidente de Cedelco; y representantes de los colegios profesionales de Economistas de Alicante, Graduados Sociales de Alicante, Procuradores de Elche, del colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana y de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana, entre otros.