Ineca y la UMH firman un convenio para impulsar estudios y ampliar colaboraciones

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante (INECA) intensifican su colaboración con la firma de un convenio que regirá las actividades de ambas instituciones. Así, el rector de la UMH, Juan José Ruiz, y el presidente de Ineca, Nacho Amirola, han firmado este acuerdo que establece un marco de actuación para desarrollar y colaborar en actuaciones conjuntas.

En concreto, la UMH y el Ineca ejecutarán proyectos conjuntos, cooperarán en programas de formación de personal y se asesorarán mutuamente. Asimismo, organizarán actividades comunes relacionadas con la promoción social de la educación, la cultura, la investigación y el desarrollo tecnológico y promoverán el intercambio de estudiantes, profesores e investigadores mediante programas de cooperación educativa.

El presidente del instituto ha indicado que «en Ineca creemos firmemente en el valor de la colaboración con las instituciones universitarias. Este convenio con la UMH refuerza nuestro compromiso con la formación de nuevos profesionales, la innovación y la responsabilidad social empresarial y con la colaboración de los especialistas de la Universidad Miguel Hernández en los estudios e informes del Instituto de Estudios Económicos».

A través de este acuerdo, Amirola ha agregado que «esperamos compartir conocimiento, generar proyectos conjuntos y ofrecer a los estudiantes experiencias que enriquezcan su desarrollo académico y profesional, al tiempo que fortalecemos la competitividad y sostenibilidad de nuestros estudios con la visión de los profesionales de la UMH». Ambas instituciones destacaron la importancia de vincular la educación superior con el ámbito empresarial para impulsar la innovación, la empleabilidad y el crecimiento sostenible.