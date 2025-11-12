Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

À Punt enseña cómo alquilar viviendas con seguridad

El programa 'La clau per a viure' pone sobre la mesa las opciones que tienen tanto propietarios como inquilinos para alquilar con tranquilidad

Alicante

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:08

Esta semana, el programa de À Punt 'La clau per a viure' abordará los riesgos y las garantías del mercado del alquiler. Bajo el título «¿Es posible alquilar con tranquilidad?», el programa analiza qué puede hacer un propietario para protegerse frente a impagos o desperfectos, cómo asegurar una rentabilidad estable y qué fórmulas legales y aseguradoras ofrecen mayor seguridad. El programa se emitirá este jueves a las 22:30 horas.

Uno de los protagonistas del programa será Javier Medina, inversor inmobiliario que vive en l'Eliana. Tras dejar su antigua floristería, invirtió sus ahorros en el sector de la vivienda y actualmente gestiona más de quince contratos de alquiler. A pesar del éxito, Javier conoce de primera mano los retos del mercado: impagos, reparaciones, inquilinos conflictivos o intentos de ocupación. El programa muestra su experiencia y reflexiona sobre los límites de alquilar con seguridad y tranquilidad.

Otro testimonio será el de José Antonio Dorado, mediador de seguros, y Jorge Blanquer, asesor financiero, estarán en la mesa para explicar cómo evaluar la solvencia de un inquilino, qué seguros son imprescindibles y cómo proteger económicamente una inversión inmobiliaria.

'La clau per a viure' analiza también una modalidad cada vez más habitual: el alquiler por habitaciones, una opción que promete más ingresos, pero también más riesgos. Los expertos Ángel Salvador, abogado fiscalista, y Alba Cavero, especialista en seguros de alquiler, explican las obligaciones fiscales, las posibles deducciones y cómo adaptar las pólizas de seguro para cubrir impagos y daños cuando se alquila por habitaciones.

