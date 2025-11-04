El PCUMH analiza cómo la Inteligencia Artificial impulsa la transformación del modelo económico valenciano Expertos y empresarios debatirán en Elche sobre los retos, oportunidades y casos de éxito del uso real de la IA

Ismael Martinez Elche Martes, 4 de noviembre 2025

El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) y la Cátedra de Transformación del Modelo Económico de la UMH han organizado una jornada centrada en el papel de la Inteligencia Artificial en la evolución del tejido empresarial valenciano. El encuentro se celebrará el jueves 13 de noviembre, a las 9:00 horas, en el edificio Arenals del campus de la UMH en Elche.

El objetivo de esta sesión es acercar a las empresas las aplicaciones reales de la IA y su impacto en la competitividad y sostenibilidad del modelo económico. Durante la jornada se ofrecerán dos ponencias: una sobre fundamentos y futuro de la Inteligencia Artificial, a cargo de la ingeniera y experta en IA generativa Magda Teruel Llorente, y otra sobre su aplicación en la empresa, impartida por el CEO de Webpositer Academy, Iñaki Tovar.

Además, se celebrará una mesa redonda dedicada a la IA como aliada estratégica de la competitividad empresarial. El debate estará moderado por la periodista y CEO de Creativilab Comunicación, Gemma Mateos Vera, y contará con la participación de Magda Teruel Llorente, el cofundador de Quantum Tech Antonio Falcó Montesinos y el CEO de DESINOPE, Pascual Martínez Ibáñez.

La jornada incluirá también una charla con ejemplos de compañías que ya han integrado con éxito la IA en sus modelos de negocio. En ella intervendrán el CEO de Retexcycle, Pepe Costa; el director del Centro Tecnológico NOVEX-CTCR, Javier Oñate; el CEO de DESIREE Shoes Total Flex, Leoncio Giménez; y el CEO de Infortic, José Olcina. La sesión estará moderada por Gemma Mateos Vera.