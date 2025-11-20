Elche pone en marcha el plan para construir 45 nuevas viviendas en San Antón gracias al convenio de 2,5 millones con el Consell La operación incluye la demolición del bloque 8 y avanza sin la implicación del Gobierno central, cuya ausencia denuncia el Ayuntamiento

Ismael Martinez Elche Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:04

El Ayuntamiento de Elche ha dado un paso decisivo para la regeneración del barrio de San Antón. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este jueves el convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana, que moviliza 2,5 millones de euros de financiación autonómica y permitirá licitar en los próximos meses la construcción de un nuevo edificio de 45 viviendas protegidas, además de ejecutar la demolición del bloque 8, desalojado de manera preventiva el pasado mes de abril.

El nuevo inmueble se levantará en la parcela número 5 del PRIM de San Antón e incluirá un local comercial y dos plantas de sótano con 44 plazas de garaje. La inversión global asciende a 5,8 millones de euros, repartidos entre la Generalitat (42,97%), el Ayuntamiento de Elche (23,59%) y los propietarios (33,43%).

Según ha detallado el alcalde, Pablo Ruz, el desglose incluye 5,3 millones para la edificación, 405.000 euros para la reurbanización y la demolición del bloque 8 y 67.500 euros para la gestión técnica.

Ruz ha celebrado la aprobación del convenio y ha subrayado que el proyecto sigue avanzando «gracias al compromiso del Ayuntamiento y del Consell», aunque ha lamentado con firmeza la ausencia del Ejecutivo central: «El Estado ha dejado solo a Elche y a los vecinos de San Antón».

El alcalde ha anunciado que enviará en los próximos días una nueva carta al director general de Vivienda, Francisco Javier Martín, «para solicitar que el Gobierno Central se implique en una obra que es suya, porque es un ARRU y tiene que estar financiado por el Estado». Aun así, ha remarcado que «este gobierno municipal no va a esperar a nadie para avanzar y para cumplir».

La tercera teniente de alcalde, Aurora Rodil, también ha celebrado el avance del proyecto y ha insistido en exigir al Gobierno central que se implique en las infraestructuras de la ciudad: «Nosotros exigimos a la Generalitat Valenciana, y prueba de ello son estas 45 viviendas sociales o la licitación de la residencia de Altabix, pero el Estado directamente tiene la puerta cerrada. Aun así, seguimos trabajando y exigiendo».

Por su parte, el vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, ha explicado que el convenio permitirá completar los trámites relativos a los propietarios y avanzar en la demolición del bloque 8. «Si durante la demolición existe alguna posibilidad técnica de recuperar enseres o elementos personales, trataremos de facilitarlo», ha garantizado.

Si se cumplen los plazos previstos, las obras del nuevo edificio podrán comenzar en los próximos meses y tendrán un tiempo máximo de ejecución de dos años. Con ello, Elche avanza hacia la solución definitiva para las familias afectadas y hacia la culminación del proyecto de transformación global de San Antón.