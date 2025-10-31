Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inet2you refuerza el papel del Parque Científico de la UMH como referente en innovación y conexión empresarial. PCUMH

El Parque Científico de la UMH impulsa inet2you, una red pionera para conectar talento, empresas e innovación

La plataforma digital permitirá crear sinergias entre investigadores, pymes e inversores mediante inteligencia artificial y contenidos especializados

Ismael Martinez

Elche

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:38

Comenta

El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) ha lanzado inet2you, una red digital innovadora que busca unir a start-ups, pymes, investigadores y entidades en un mismo entorno colaborativo. La iniciativa refuerza la posición del PCUMH como referente provincial en innovación y transferencia de conocimiento entre la universidad y el tejido empresarial.

Esta nueva plataforma permitirá establecer contactos estratégicos, compartir recursos y acceder a información de alto valor. Gracias al uso de inteligencia artificial, inet2you ofrece recomendaciones personalizadas que facilitan la conexión entre talento, mentores e inversores, generando oportunidades reales de colaboración, subrayan sus impulsores.

La red incluye también una agenda de eventos con actividades sobre inteligencia artificial, economía circular o internacionalización, así como un repositorio activo de materiales exclusivos (presentaciones, vídeos y ponencias) que fomentan el aprendizaje continuo y el intercambio de experiencias.

El director del Área de Crecimiento Empresarial del PCUMH, Sergio Román, ha asegurado que «con inet2you el Parque da un salto cualitativo en su forma de conectar el ecosistema». En palabras del responsable, «no se trata solo de ampliar la red de contactos, sino de ofrecer un entorno robusto y seguro donde la colaboración sea eficiente y el conocimiento se preserve».

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Con este proyecto, el PCUMH refuerza su apuesta por una cultura empresarial participativa y sostenible, consolidando su papel como eje vertebrador de la innovación en la provincia de Alicante.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga un presunto caso de acoso escolar a un menor de 12 años en un colegio de Alicante
  2. 2 Detenido a punto de coger un vuelo en Alicante tras abandonar a su hijo en un centro de menores de Donosti
  3. 3 Alicante cambia la fecha de sus mercadillos por el festivo de Todos los Santos: ¿cuándo abren?
  4. 4 Las obras volverán al Postiguet para ampliar el apeadero del Tram de Alicante en la Puerta del Mar
  5. 5 El recibo del agua en Alicante subirá en 2026: el Pleno ratifica cambios en la tarifa
  6. 6 La lesión de Unai Ropero queda en un susto
  7. 7 Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»
  8. 8 Expolian un tesoro romano del mar en Alicante para ponerlo de adorno en una empresa y un jardín
  9. 9 La nueva línea circular del Tram de Alicante hacia el sur se condiciona al fin de las obras de la Estación Intermodal
  10. 10 Ordenan retirar gominolas checas vendidas en Alicante y la Comunitat por contener sustancias alucinógenas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El Parque Científico de la UMH impulsa inet2you, una red pionera para conectar talento, empresas e innovación

El Parque Científico de la UMH impulsa inet2you, una red pionera para conectar talento, empresas e innovación