El Parque Científico de la UMH impulsa inet2you, una red pionera para conectar talento, empresas e innovación La plataforma digital permitirá crear sinergias entre investigadores, pymes e inversores mediante inteligencia artificial y contenidos especializados

Inet2you refuerza el papel del Parque Científico de la UMH como referente en innovación y conexión empresarial.

Ismael Martinez Elche Viernes, 31 de octubre 2025, 11:38

El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) ha lanzado inet2you, una red digital innovadora que busca unir a start-ups, pymes, investigadores y entidades en un mismo entorno colaborativo. La iniciativa refuerza la posición del PCUMH como referente provincial en innovación y transferencia de conocimiento entre la universidad y el tejido empresarial.

Esta nueva plataforma permitirá establecer contactos estratégicos, compartir recursos y acceder a información de alto valor. Gracias al uso de inteligencia artificial, inet2you ofrece recomendaciones personalizadas que facilitan la conexión entre talento, mentores e inversores, generando oportunidades reales de colaboración, subrayan sus impulsores.

La red incluye también una agenda de eventos con actividades sobre inteligencia artificial, economía circular o internacionalización, así como un repositorio activo de materiales exclusivos (presentaciones, vídeos y ponencias) que fomentan el aprendizaje continuo y el intercambio de experiencias.

El director del Área de Crecimiento Empresarial del PCUMH, Sergio Román, ha asegurado que «con inet2you el Parque da un salto cualitativo en su forma de conectar el ecosistema». En palabras del responsable, «no se trata solo de ampliar la red de contactos, sino de ofrecer un entorno robusto y seguro donde la colaboración sea eficiente y el conocimiento se preserve».

Con este proyecto, el PCUMH refuerza su apuesta por una cultura empresarial participativa y sostenible, consolidando su papel como eje vertebrador de la innovación en la provincia de Alicante.