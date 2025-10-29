Arranca la 15ª edición de la Maratón de Creación de Start-ups UMH con cerca de un centenar de proyectos inscritos El programa del Parque Científico de la UMH selecciona 42 iniciativas innovadoras impulsadas por 71 emprendedores

Ismael Martinez Elche Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:00

La 'Maratón de Creación de Start-ups UMH' ha iniciado su 15ª edición con la participación de cerca de un centenar de proyectos innovadores presentados por más de un centenar de emprendedores. De ellos, 42 iniciativas impulsadas por 71 participantes han sido seleccionadas para formar parte de esta nueva convocatoria, gestionada por el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH).

Las propuestas seleccionadas abarcan una amplia variedad de sectores, desde la salud humana, con métodos diagnósticos, tratamientos y soluciones digitales, hasta la alimentación funcional, el impacto social y ambiental, la economía circular, la cosmética innovadora, el calzado, la moda o la restauración. Todas ellas comparten un mismo objetivo: transformar ideas en proyectos empresariales con potencial de crecimiento y generación de valor.

La inauguración oficial tuvo lugar el martes 28 de octubre, en el edificio Innova del campus de Elche, con la intervención de la directora-gerente del PCUMH, Tonia Salinas, quien dio la bienvenida a los participantes y destacó la importancia del emprendimiento universitario como «motor de innovación, empleo y progreso social».

Por su parte, el director del Área de Emprendimiento del PCUMH, Javier Sancho, presentó al equipo de mentores y explicó la dinámica del programa, que ofrece mentoring estratégico, asesoramiento sectorial, formación en creación de start-ups, servicios jurídicos y de comunicación, así como acceso a infraestructuras para el desarrollo de cada proyecto.

Además, los participantes podrán optar a más de 50.000 euros en financiación y otros premios especiales que reconocen la innovación y el potencial de impacto de sus propuestas. En el acto inaugural también estuvieron presentes el secretario del Consejo Social de la UMH, José María Gómez Gras, el miembro del Consejo Francisco Domene, y el director general de Empleo, Fomento Empresarial y Nueva Economía de Alicante, Vicente Seguí, junto a los promotores de los proyectos y representantes de las entidades patrocinadoras.

La nueva edición de la 'Maratón UMH' cuenta con el patrocinio de Banco Santander, Planeta Huerto, Convotis Iberia, Vegabaja Packaging y Laboratorios Quinton, así como de las Cátedras UMH del Calzado 'San Crispín' y 'Responsabilidad Social de la Empresa y Sostenibilidad POLO CLUB-UMH'. También colaboran entidades como FEMPA, INESCOP, AEPA, Agilmark Patentes y Marcas, la APA, AEBA, COAMBCV y Cajamar-Caja Rural, además del premio 'Altea Emprende', impulsado por el Ayuntamiento de Altea.

Desde el lanzamiento de sus programas de apoyo al emprendimiento en 2012, el Parque Científico de la UMH ha asesorado a más de 2.000 emprendedores y gestionado 1.500 proyectos de negocio, repartiendo más de un millón de euros en financiación inicial e impulsando la creación de más de 200 start-ups que contribuyen con sus innovaciones al desarrollo económico y social del entorno.