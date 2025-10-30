Empresas y sostenibilidad se dan cita el 5 de noviembre en el Foro de Empleo Verde de Cámara Orihuela El encuentro reunirá en el Vivero de Empresas a compañías, instituciones y emprendedores para impulsar la empleabilidad verde y la innovación sostenible

Ismael Martinez Orihuela Jueves, 30 de octubre 2025, 12:58 Comenta Compartir

La Cámara de Comercio de Orihuela celebrará el próximo miércoles 5 de noviembre el 'Foro de Empleo Verde', una jornada que busca conectar a empresas e instituciones comprometidas con la sostenibilidad con personas demandantes de empleo y emprendedores. La cita, organizada junto al Servicio Valenciano de Empleo y Formación (LABORA), se desarrollará en el Vivero de Empresas de Cámara Orihuela a partir de las 9:30 horas.

El encuentro nace con el objetivo de generar oportunidades laborales y promover proyectos empresariales vinculados a la transición ecológica, la economía circular y la innovación aplicada al tejido productivo de la Vega Baja. La inauguración contará con la participación de Marisa Mezquita, directora general de Planificación y Servicios de LABORA, y combinará una ponencia marco, una mesa redonda con casos reales y un espacio final de networking.

La conferencia de apertura, titulada 'Empleo verde, futuro seguro', estará impartida por Idoia M. Martínez, del Colegio de Ambientólogos de la Comunidad Valenciana, quien abordará las tendencias y competencias más demandadas en el ámbito de la sostenibilidad. A continuación, la mesa redonda 'De la idea al impacto: El viaje de las Start-ups en el Emprendimiento Verde' reunirá a las empresas Tarevé y Kai Clothes, del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, para compartir su experiencia en la creación de negocios sostenibles. El debate estará moderado por Javier Sancho, director del Área de Emprendimiento del PCUMH.

El presidente de Cámara Orihuela, Mario Martínez, ha destacado la importancia de este foro como espacio de encuentro entre la empresa y la innovación sostenible: «Estas jornadas son necesarias para impulsar la empleabilidad verde y reforzar la cultura emprendedora vinculada a la economía circular, las energías renovables y la innovación aplicada». Además, ha subrayado que «la sostenibilidad no es una moda, es una condición para competir mejor».

Martínez ha insistido en que las compañías que apuestan por la eficiencia y el respeto medioambiental «son las que abren mercados, atraen inversión y generan empleo de calidad». También ha animado a la participación de los distintos perfiles: «Invitamos tanto a personas en búsqueda de empleo como a responsables de pymes a acercarse al Foro para conocer las competencias verdes que ya demanda el mercado y descubrir medidas sostenibles aplicables a su organización desde hoy».

La jornada forma parte de la estrategia de la Cámara de Orihuela para mejorar la empleabilidad y la competitividad de las pymes, promoviendo perfiles alineados con la descarbonización y la eficiencia de recursos. Los objetivos del encuentro son identificar competencias y oportunidades laborales, fomentar alianzas entre empresas y administraciones y ofrecer recursos prácticos para que las organizaciones incorporen prácticas sostenibles.

La asistencia es gratuita, con inscripción previa y plazas limitadas al aforo del salón de actos del Vivero de Empresas. Las personas interesadas pueden registrarse a través del formulario habilitado en la página web de la Cámara de Comercio de Orihuela.