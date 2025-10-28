Las obras en la Acequia Mayor del Pantano permitirán regar los huertos de Elche con agua regenerada La conexión con la depuradora de Algorós reducirá la salinidad del agua y mejorará el riego de los huertos históricos del Palmeral

El alcalde Pablo Ruz y el concejal Claudio Guilabert durante su visita a las obras de la Acequia Mayor del Pantano.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, acompañado por el concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilabert, ha visitado las obras que se están llevando a cabo en la Acequia Mayor del Pantano, una actuación que permitirá conectar esta infraestructura con la conducción de agua regenerada procedente de la depuradora de Algorós. Gracias a este proyecto, todos los campos y huertos del municipio podrán regarse con agua de mayor calidad y menor salinidad.

Ruz ha destacado que se trata de «una inversión transformadora», ya que permitirá verter dos hectómetros cúbicos anuales de agua regenerada de alta calidad destinada a los riegos históricos del Palmeral. «Va a suponer un cambio de 180 grados en la calidad del agua con la que se riegan nuestros huertos, reduciendo la salinidad del 70 al 25 %», ha afirmado el alcalde, que ha subrayado la importancia de esta intervención tanto para el medio ambiente como para la preservación del patrimonio agrícola ilicitano.

El proyecto, con una inversión de 232.000 euros financiados con fondos europeos Next Generation, tiene un plazo de ejecución de dos meses y busca aprovechar el agua depurada de la estación de Algorós para destinarla al riego sostenible de los huertos tradicionales de palmeras.

El alcalde ha explicado que las obras conectarán la depuradora de Algorós, situada al sur de la ciudad, con la Acequia Mayor del Pantano, al norte, mediante una canalización que permitirá el flujo continuo de agua regenerada durante todo el año, las 24 horas del día.

Ruz ha resaltado, además, que esta actuación «vincula el agua con el patrimonio y con los usos agrícolas tradicionales», recuperando así la forma natural de riego que la UNESCO protegió en el año 2000 con la declaración del Palmeral de Elche como Patrimonio de la Humanidad.