Elche lanza un plan intensivo de fumigación ante la ola de mosquitos tras las lluvias El Ayuntamiento ha multiplicado por cuatro los tratamientos y pide colaboración ciudadana para eliminar focos en parcelas privadas

Ismael Martinez Elche Jueves, 23 de octubre 2025, 15:58

El Ayuntamiento de Elche ha puesto en marcha un plan intensivo de fumigación en todo el término municipal con el fin de combatir la proliferación de mosquitos tras las lluvias y las altas temperaturas registradas en los últimos días.

Estas condiciones han favorecido un repunte de los insectos similar al de los meses de verano, motivo por el cual se ha reforzado la actuación con más medios técnicos y humanos.

El alcalde, Pablo Ruz, ha visitado la zona de Asprillas, una de las más afectadas, acompañado por la edil de Sanidad, Inma Mora, el concejal de Pedanías, Pedro José Sáez, así como por técnicos municipales y responsables de la empresa encargada de los tratamientos. «Somos conscientes del problema tan grave que tenemos en el Camp d'Elx con los mosquitos después de las últimas lluvias. Esta semana estamos intentando llegar a muchas parcelas y la próxima se incorporarán más medios porque tenemos una plaga y debemos erradicarla entre todos», ha explicado el alcalde.

Ruz ha detallado que, además de la fumigación aérea y terrestre, se han aplicado tratamientos larvicidas en grandes extensiones de agua y zonas húmedas, especialmente en saladares y acequias donde se han acumulado restos de precipitaciones.

Durante esta semana, los equipos han actuado en Matola, Algoda, Puçol, Algorós y distintos puntos del casco urbano, mientras que los tratamientos adulticidas se han desplegado en Las Bayas, Asprillas, El Altet, La Hoya y Daimés.

El dispositivo se ha ampliado a Arenales del Sol, el Clot de Galvany, Balsares, La Marina, El Pinet, El Derramador y diversos imbornales del casco urbano. «Estamos tratando grandes extensiones con larvicidas, pero es un esfuerzo conjunto. Pedimos a los particulares que eliminen las balsas y acumulaciones de agua en sus propiedades, ya que son lugares perfectos para las larvas», ha subrayado Ruz, quien ha adelantado que el plan se mantendrá durante las próximas semanas y se extenderá a zonas como el cauce del río Vinalopó, Torrellano, Altzabares, Perleta, Jubalcoi, Maitino, Ferriol, Carrús, Altabix, Vallongas, Saladas y Santa Ana.