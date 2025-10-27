Casi 900.000 euros para evitar un nuevo ciberataque al Ayuntamiento de Elche El pleno aprueba tres mllones de euros en modficaciones de crédito

El pleno del Ayuntamiento de Elche ha aprobado nuevas modificaciones del presupuesto de 2025 por algo más de 3 millones de euros que se utilizarán para evitar un nuevo ciberataque a los servidores municipales como el ocurrido a finales de agosto y el pago de sentencias sobrevenidas.

La mejora de la seguridad de la red municipal del Ayuntamiento de Elche costará 868.000 euros, que se detrae esencialmente del fondo de contingencia de 400.000 euros y 168.000 euros de inversiones varias, que serán acometidas el próximo año.

Otro tanto, 860.000 euros en concreto, se destinarán por un lado al pago de sentencias por valor de 683.000 euros y el resto para el convenio de Sum a la que se ha encargado nuevos trabajos como la tasa de basuras. El edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, ha recordado que desde la llegada de este gobierno municipal en junio de 2023 ya se han pagado cerca de 7 millones de euros en sentencias procedentes de legislaturas anteriores

La modificación de 1,6 millones de euros se utilizarán para el refuerzo de diferentes áreas ante el «notable incremento de la actividad municipal desde la llegada de este gobierno». Este dinero procede principalmente de la partida de Parques y Jardines, con un total de 919.000 euros, ya que el contrato de externalización no entra en vigor hasta el año 2026.

Por otra parte, 240.000 euros vendrán del contrato de ayuda a domicilio. Este gasto «lo está asumiendo la Generalitat Valenciana de manera progresiva ya que tiene la competencia, pero la atención sigue en marcha a todo el que lo necesita», según Soler.

Las modificaciones han salido adelante con los votos a favor de los miembros del gobierno municipal (PP y Vox) y con la abstención del PSOE y Compromís en el caso de las modificaciones nº30 y 31 y en contra en el nº29.