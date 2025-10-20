Elche celebra la II Semana del Calzado con exposiciones, pasarelas y actividades dedicadas al sector El evento incluye el estreno del documental '150 años de la historia del calzado' y la tradicional romería

Elche inicia la II Semana del Calzado con un programa que combina tradición, moda y proyección empresarial.

Ismael Martinez Elche Lunes, 20 de octubre 2025, 12:10 Comenta Compartir

Elche acoge desde a partir de este lunes 20 de octubre la II edición de la Semana del Calzado, una cita que rinde homenaje a la industria más emblemática del municipio y que se prolongará hasta el domingo 26, día de la romería de San Crispín, patrón de los zapateros.

La programación arranca con la inauguración del documental '150 años de la historia del calzado', que se proyectará a las 17.30 horas en el Centro de Congresos, seguido del tradicional pregón de San Crispín a las 20.00 horas, en el mismo espacio.

El martes 21, el Centro Cultural Las Clarisas acogerá la exposición 'Elche Fashion Shoes', donde se mostrarán las últimas tendencias de temporada de empresas locales. La muestra permanecerá abierta hasta la mañana del sábado 25, cuando se trasladará al Hort del Xocolater.

Ese mismo sábado, a las 20.00 horas, el Hort del Xocolater será escenario de una pasarela de muestras de calzado, en la que se exhibirán los diseños más representativos del sector.

La semana concluirá el domingo 26 con la exposición de calzado instalada junto a la ermita de San Crispín, para que los asistentes a la romería puedan disfrutar de las creaciones de las firmas ilicitanas.

Además, a partir del miércoles 22 y durante toda la semana, los centros educativos realizarán visitas a empresas del sector, fomentando el conocimiento del proceso productivo. Ese mismo día se celebrará el taller 'Orientación al sector del calzado' en el Centro de Congresos.

Como en la edición anterior, distintas esculturas con forma de zapato gigante se instalarán en puntos emblemáticos de la ciudad, simbolizando la importancia del calzado en la identidad ilicitana.