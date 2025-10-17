Miles de toallitas tiradas al váter acaban en el desagüe de un río de Alicante Un nuevo sistema de retención de sólidos ha colocado mallas textiles en los aliviaderos del colector para atrapar residuos

Adrián Mazón Alicante Viernes, 17 de octubre 2025, 11:30 Comenta Compartir

Más de media tonelada de residuos sólidos y más de 8.000 de toallitas de váter. Estas cantidades de basura podrían haber acabado en el cauce del río Vinalopó de no ser por una malla textil que se ha colocado en un aliviadero del colector para atraparla.

El Ayuntamiento de Elche y la empresa mixta Aigües d'Elx han realizado, con motivo de las primeras lluvias del otoño, un testeo del nuevo sistema de retención de sólidos. En esta prueba piloto se ha comprobado la resistencia del proyecto, además de retener estas cantidades de residuos.

Ampliar Residuos atrapados en las mallas del colector. AE

Esta prueba piloto se basa en la colocación de mallas de fibra textil en dos puntos diferentes del cauce del Vinalopó. Concretamente, en los aliviaderos del colector de saneamiento. Así, los sistemas son capaces, mediante sus orificios, de atrapar residuos a la vez que dejan pasar el agua aliviada.

Durante este testeo, en el que se ha comprobado también la presión del agua de los aliviaderos, se ha sustituido una compuerta de fibra de vidrio para que facilite la salida y aumento de tamaño de la malla al exterior. De este modo, los residuos y la propia malla no se quedan enganchadas en la compuerta.

Resultados de un colector

El Ayuntamiento de Elche ha detallado que la prueba desarrollada en uno de los aliviaderos, situado cerca del puente de Barrachina, se ha comprobado cómo esta malla ha logrado retener 550 kilos de residuos sólidos, «lo que ha evitado su dispersación a lo largo del cauce del río y su flora».

Ampliar Residuos atrapados en el colector del río Vinalopó. AE

Fuentes municipales calculan que entre estos residuos se encuentran más de 8.000 toallitas higiénicas, «que en lugar de haberlas depositado en una papelera, se han arrojado indebidamente al inodoro».

Opciones más efectivas

La empresa mixta Aigües d'Elx continúa en la búsqueda de opciones «más efectivas» que consigan retener los residuos sólidos con menor impacto ambiental y visual en un tramo del río con gran tránsito de senderistas y deportistas.

Ampliar El sistema de mallas de retención de residuos. AE

La actuación contribuirá a mantener el cauce del Vinalopó libre de vertidos «indeseados» de residuos sólidos procedentes del colector en momentos de lluvias intensas.

Con ello se pretende dar solución a los vertidos que se producen cuando la red de saneamiento entra en carga por las fuertes precipitaciones y es necesario aliviar el exceso de agua al cauce fluvial para evitar el colapso del sistema de saneamiento municipal.