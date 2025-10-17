Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Miles de toallitas tiradas al váter acaban en el desagüe de un río de Alicante
Residuos en el aliviadero del río. AE

Miles de toallitas tiradas al váter acaban en el desagüe de un río de Alicante

Un nuevo sistema de retención de sólidos ha colocado mallas textiles en los aliviaderos del colector para atrapar residuos

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:30

Comenta

Más de media tonelada de residuos sólidos y más de 8.000 de toallitas de váter. Estas cantidades de basura podrían haber acabado en el cauce del río Vinalopó de no ser por una malla textil que se ha colocado en un aliviadero del colector para atraparla.

El Ayuntamiento de Elche y la empresa mixta Aigües d'Elx han realizado, con motivo de las primeras lluvias del otoño, un testeo del nuevo sistema de retención de sólidos. En esta prueba piloto se ha comprobado la resistencia del proyecto, además de retener estas cantidades de residuos.

Residuos atrapados en las mallas del colector. AE

Esta prueba piloto se basa en la colocación de mallas de fibra textil en dos puntos diferentes del cauce del Vinalopó. Concretamente, en los aliviaderos del colector de saneamiento. Así, los sistemas son capaces, mediante sus orificios, de atrapar residuos a la vez que dejan pasar el agua aliviada.

Durante este testeo, en el que se ha comprobado también la presión del agua de los aliviaderos, se ha sustituido una compuerta de fibra de vidrio para que facilite la salida y aumento de tamaño de la malla al exterior. De este modo, los residuos y la propia malla no se quedan enganchadas en la compuerta.

Resultados de un colector

El Ayuntamiento de Elche ha detallado que la prueba desarrollada en uno de los aliviaderos, situado cerca del puente de Barrachina, se ha comprobado cómo esta malla ha logrado retener 550 kilos de residuos sólidos, «lo que ha evitado su dispersación a lo largo del cauce del río y su flora».

Residuos atrapados en el colector del río Vinalopó. AE

Fuentes municipales calculan que entre estos residuos se encuentran más de 8.000 toallitas higiénicas, «que en lugar de haberlas depositado en una papelera, se han arrojado indebidamente al inodoro».

Opciones más efectivas

La empresa mixta Aigües d'Elx continúa en la búsqueda de opciones «más efectivas» que consigan retener los residuos sólidos con menor impacto ambiental y visual en un tramo del río con gran tránsito de senderistas y deportistas.

El sistema de mallas de retención de residuos. AE

La actuación contribuirá a mantener el cauce del Vinalopó libre de vertidos «indeseados» de residuos sólidos procedentes del colector en momentos de lluvias intensas.

Con ello se pretende dar solución a los vertidos que se producen cuando la red de saneamiento entra en carga por las fuertes precipitaciones y es necesario aliviar el exceso de agua al cauce fluvial para evitar el colapso del sistema de saneamiento municipal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La plaza de toros de Alicante transforma el ruedo en la gran carpa bávara del Oktoberfest
  2. 2 Prisión provisional para tres de los detenidos por la brutal paliza a un joven a la salida de una discoteca de Alicante
  3. 3 Ryanair lanza una oferta en sus vuelos para viajar a mercadillos navideños desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  4. 4 El velero más grande del mundo regresa al puerto de Alicante antes de su última ruta a Marruecos
  5. 5 La Policía Nacional aborta una okupación en Alicante en plena madrugada y detiene a las tres implicadas
  6. 6 Dispara a su hermana en Santa Pola y trata de volver al piso tras el tiroteo: detenido y en prisión
  7. 7 Alicante convierte los muros de hormigón de Las Cigarreras en jardines verdes
  8. 8 Un hundimiento de calzada obliga a cortar la Vía Parque de Alicante en sentido norte-sur
  9. 9 Torrecilla: «A mí nadie me ha dicho que sea mi último partido en el Hércules»
  10. 10 Homenaje a la historia viva de la medicina en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Miles de toallitas tiradas al váter acaban en el desagüe de un río de Alicante

Miles de toallitas tiradas al váter acaban en el desagüe de un río de Alicante