María San Gil reivindica en el CEU de Elche la memoria de Gregorio Ordóñez ante los jóvenes La directora del Observatorio CEU-CEFAS alerta sobre la vigencia del proyecto político de ETA y pide buscar la verdad

Ismael Martínez Elche Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:32

La Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche ha acogido este miércoles 3 de diciembre una nueva sesión del ciclo 'CEU con las Víctimas', dedicada a recordar la figura de Gregorio Ordóñez, dirigente del Partido Popular asesinado por ETA en 1995. Antes del inicio del acto, la directora del Observatorio CEU-CEFAS de Víctimas del Terrorismo, María San Gil, ha atendido a los medios y ha subrayado la importancia de acercar esta historia a las nuevas generaciones.

«Me parece importantísimo que los jóvenes conozcan de primera mano quién fue Gregorio Ordóñez», ha afirmado, insistiendo en que «las víctimas del terrorismo son los héroes de nuestra democracia». San Gil ha lamentado que muchos jóvenes desconozcan esta parte reciente de la historia y alertó de que «ETA no es solo pasado, es presente y futuro, porque su proyecto político sigue vivo». En este sentido, ha denunciado que formaciones actuales como Bildu «proceden directamente del entramado de la banda», considerando preocupante su creciente presencia institucional en el País Vasco.

Durante su intervención, la expresidenta del PP vasco ha tenido tiempo para reflexionar sobre los errores cometidos como sociedad al no deslegitimar de forma clara, según expone, el proyecto político de ETA: «Hemos hecho algo muy mal para que quienes formaron parte de esa historia terrorista hoy sean considerados hombres de paz», ha señalado. Por ello, defiende la necesidad de recuperar la memoria de las víctimas y anima a los jóvenes a «buscar la verdad», a pesar de que «a veces está muy oculta».

La jornada ha incluido la proyección del documental dedicado a Ordóñez, dirigido por el cineasta vasco Iñaki Arteta, a quien San Gil define como «otro vasco que ha dedicado su vida a contar la historia de las víctimas». Sobre la pieza audiovisual, ha recordado que se ha realizado coincidiendo con el 30 aniversario del asesinato del político donostiarra y que «solo Arteta podía hacerlo, con la colaboración de la Comunidad de Madrid».

El documental recorre la trayectoria de Ordóñez, «un hombre comprometido, honesto y valiente» cuya figura se había convertido en un referente en la San Sebastián de los años 90.

Además, San Gil ha explicado que las encuestas de 1995 situaban a Ordóñez como el candidato favorito a la alcaldía de la capital guipuzcoana y que ese cambio habría tenido un impacto político decisivo: «ETA sabía que no podía permitir que Gregorio fuese alcalde», ha afirmado. «Sabían que era un enemigo al que solo podían matar por la espalda».