Estudiantes del CEU atienden a los participantes. TA

Los futuros fisios del CEU se vuelcan con los corredores en las grandes carreras contra el cáncer de Alicante y Elche

El estudiantado atiende a cientos de participantes con masajes de descarga, técnicas de recuperación y estiramientos específicos tras las pruebas deportivas

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Domingo, 23 de noviembre 2025, 19:36

La solidaridad ha vuelto a correr este fin de semana por las calles de Alicante y Elche, y detrás de cada zancada ha estado un equipo que ha trabajo sin descanso para que los corredores cruzaran la meta y se recuperaran después.

Más de 60 estudiantes del grado de Fisioterapia de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH) se han volcado en ambas pruebas ofreciendo tratamientos post competición a los participantes de las carreras contra el cáncer de mama y de páncreas.

Estudiantes del CEU atienden a los participantes. TA

Coordinados por los docentes Cristina Orts, Cristina Salar, Maribel Rocha, Manolo Candela, Ana Lozano y Estefanía Entrellardat, los futuros fisioterapeutas han transformado las zonas de meta en espacios de recuperación deportiva.

Ha sido ahí donde han atendido sin pausa a decenas de corredores con masajes de descarga, técnicas de estiramiento y tratamientos específicos para aliviar la sobrecarga muscular.

«Los masajes de descarga para miembro inferior y espalda son los más adecuados tras una competición», explican desde el equipo docente. A esto se han sumado técnicas de stretching muscular y facial, especialmente dirigidas a los grupos más castigados tras la prueba.

Cada intervención, destacan, se adapta «a la condición física, edad y grado de agotamiento de cada corredor», tal y como detalla Laura Fluxá, coordinadora de competiciones de Fisioterapia CEU-UCH en Elche.

