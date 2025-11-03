Elche acoge la II Jornada sobre inteligencia, terrorismo y criminalidad organizada en la Universidad CEU Cardenal Herrera Expertos nacionales han analizado los nuevos retos de la seguridad, la inteligencia y el crimen global en un encuentro celebrado en el Aula Magna del campus de Carmelitas

Ismael Martinez Elche Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:07 Comenta Compartir

El Aula Magna del Campus de Carmelitas de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche ha sido este 3 de noviembre durante todo el día el escenario de la II Jornada sobre inteligencia, terrorismo y criminalidad organizada, una cita académica que ha reunido a profesionales del ámbito jurídico, policial y académico para abordar los principales desafíos de la seguridad global y la cooperación internacional frente a las nuevas formas de delincuencia.

La sesión inaugural, celebrada a las 12:30 horas, ha contado con las intervenciones de Cristina Orts Ruiz, adjunta al Vicerrectorado del Campus de Elche; Ana Isabel Mateos Ansótegui, vicedecana de la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas; y Antonio López Álvarez, coordinador del Grado en Derecho. Junto a ellos, los coordinadores de la jornada, José Luis Gil Valero y María Dolores Cano Hurtado, han destacado la relevancia de generar espacios de reflexión donde la universidad dialogue directamente con el mundo profesional de la seguridad y la inteligencia.

La primera ponencia, impartida por el catedrático Carlos Pérez del Valle, ha girado en torno a 'La ley y los cambios de paradigma del terrorismo'. El profesor ha analizado cómo las transformaciones sociales y tecnológicas han modificado la naturaleza del terrorismo contemporáneo y los retos jurídicos que plantea su prevención y persecución.

A continuación, el inspector retirado Aurelio Delgado Vílchez ha ofrecido una ponencia titulada 'Las acciones de inteligencia y contrainteligencia y sus consecuencias', centrada en la importancia del trabajo de campo, la ética profesional y la cooperación interinstitucional en la lucha contra las redes criminales.

Tras la pausa del mediodía, José Luis Gil Valero, co-delegado en España de la European Association of Crime Analysts (EACA), ha desarrollado la conferencia 'Tendencias europeas en la delincuencia organizada transnacional (2022-2024): Grupos de los Balcanes'. En ella ha analizado la estructura y expansión de las redes criminales del Este de Europa, así como su conexión con los circuitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Asistentes y ponentes durante las conferencias celebradas en el Aula Magna del Campus de Carmelitas. T.A.

Posteriormente, el subdirector del Grupo GEES-Spain, Alberto Velasco Polo, ha abordado en su intervención 'El uso de drones por parte del crimen organizado', un fenómeno cada vez más frecuente que combina innovación tecnológica y delincuencia, y que plantea nuevos retos para los cuerpos de seguridad.

De forma telemática, Laura Cristina Morell Aldana, magistrada del Juzgado de lo Penal nº 2 de Castellón de la Plana, ha participado con la ponencia 'Abordaje procesal penal de la delincuencia organizada'. En su intervención ha explicado los obstáculos que enfrenta la justicia a la hora de desmantelar organizaciones criminales con estructura transnacional y la necesidad de reforzar la cooperación judicial.

Durante toda la jornada, las distintas intervenciones han permitido comprender la complejidad del crimen organizado en la actualidad, así como la importancia de la inteligencia como herramienta preventiva. Con una gran asistencia de estudiantes y profesionales del ámbito del Derecho y la Criminología, el encuentro ha reafirmado el compromiso del CEU con la formación práctica y la conexión directa con la realidad profesional.