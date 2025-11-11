Expertos reunidos en el CEU de Elche confirman que la sostenibilidad se consolida como motor de competitividad empresarial El workshop 'La Empresa Sostenible: un desafío' reúne a investigadores, empresarios y representantes públicos para analizar cómo la economía circular impulsa la innovación y la cooperación entre sectores

La Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche ha acogido el workshop 'La Empresa Sostenible: un desafío', un encuentro que ha puesto de manifiesto que la sostenibilidad ya no es una opción, sino una estrategia clave de competitividad y crecimiento responsable.

El foro, impulsado por las profesoras María Pilar García Alcober y Maite Pastor, del área de Dirección de Empresas, se enmarca dentro del proyecto Economía Circular II, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Agencia Estatal de Investigación y el Fondo Social Europeo Plus.

Durante la jornada, los expertos coincidieron en que la economía circular está transformando el tejido empresarial europeo, generando oportunidades de innovación, eficiencia energética y colaboración entre el ámbito privado, académico y público. La profesora María Pilar García Alcober destacó que «las empresas no solo buscan cumplir con la normativa medioambiental, sino mejorar su reputación, su eficiencia y su capacidad de adaptación a los nuevos mercados».

Asimismo, Maite Pastor subrayó que «la sostenibilidad no solo se mide en términos ambientales, sino también en la capacidad de cooperar y generar valor compartido en el territorio», haciendo hincapié en la importancia de las alianzas locales como motor de cambio.

El encuentro también contó con la participación de Jorge Blanco Coll, director general de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana, quien expuso la gestión de residuos tras la DANA y la necesidad de seguir avanzando en tecnologías limpias y estrategias de prevención.

Por su parte, Álvaro Antón Antón, vicerrector del CEU UCH en Elche, defendió la necesidad de «un marco de gobernanza climática integral que garantice tanto la eficiencia ambiental como la justicia distributiva».

Las mesas de debate también analizaron el impacto social de la sostenibilidad y su aplicación en sectores como el turismo, el consumo o la industria. En este sentido, los ponentes coincidieron en que la educación ambiental y la cooperación intersectorial son herramientas esenciales para lograr un desarrollo más equitativo y resiliente.

Con encuentros como este, el CEU de Elche refuerza su compromiso con la investigación aplicada y el diálogo entre universidad y empresa, consolidándose como un referente en el impulso de estrategias sostenibles e innovadoras en la provincia de Alicante.