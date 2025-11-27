Elche celebrará el 47º aniversario de la Constitución con un acto institucional en el Gran Teatro El Ayuntamiento otorgará la Medalla de Plata del Bimil·lenari a siete entidades y personalidades destacadas por su contribución social, educativa, cultural y deportiva

El Ayuntamiento de Elche conmemorará el próximo 6 de diciembre el 47º aniversario de la ratificación en referéndum de la Constitución Española con un acto institucional que tendrá lugar a las 11:00 horas en el Gran Teatro. Durante la ceremonia, el Consistorio rendirá homenaje a personas, entidades e instituciones que han desarrollado una labor significativa en favor de la sociedad ilicitana, su cultura, su progreso democrático o su bienestar colectivo.

El alcalde, Pablo Ruz, ha anunciado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión de la Medalla de Plata del Bimil·lenari de la Ciutat a siete reconocidos premiados. Entre ellos se encuentra la Fundación CIEN (Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas), entidad de referencia nacional e internacional en el estudio de patologías neurológicas que mantiene líneas de investigación avanzadas sobre el Alzheimer. Ruz ha destacado que la Fundación «fue la entidad que promovió el encuentro nacional de Enfermedades Neurodegenerativas celebrado en Elche el pasado mes de septiembre».

En el área de Cultura, recibirá esta distinción La Real Orden de la Dama de Elche, coincidiendo con el 60 aniversario de la primera visita de la escultura a la ciudad en 1965. Según el alcalde, este reconocimiento «consolida a la institución por su labor en la preservación de la identidad ilicitana y la promoción de nuestra historia y tradiciones».

También será galardonada la Universidad CEU-Cardenal Herrera, con motivo de sus treinta años de implantación en Elche y su consolidación como centro de formación superior con más de 2.000 estudiantes (700 de ellos internacionales) y tres edificios dedicados a la actividad docente. Ruz ha subrayado que «gracias a su inversión y compromiso, la ciudad vive un momento especialmente relevante en materia universitaria», y ha recordado la próxima inauguración del nuevo espacio académico en el antiguo Capitolio.

El acto institucional reconocerá asimismo al personal de las Escuelas Infantiles Municipales (Don Julio, Don Crispín, Don Honorio, Els Xiquets y Rosa Fernández) por su dedicación a miles de niños y niñas desde 1979, ofreciendo un servicio de calidad basado en valores, innovación educativa y la atención personalizada a la primera infancia. «Es una manera de reconocer a quienes están y a quienes estuvieron», ha señalado el alcalde.

La Asociación de Familias Numerosas de Elche (ASAFAN) será otra de las entidades distinguidas por su acompañamiento diario a las familias, su labor de apoyo administrativo y social, la organización de jornadas formativas y de convivencia y su estrecha colaboración con el Ayuntamiento. Ruz ha señalado que «es justo reconocer la importancia social de ASAFAN, orientada a mejorar la calidad de vida de las personas y de las familias».

En el ámbito deportivo, el reconocimiento recaerá en Joaquín Rocamora, entrenador del Atticgo Elche de balonmano femenino, artífice de la transformación del equipo y de logros como la Copa de la Reina, la Supercopa de España y la Copa EHF. «Es uno de los responsables de los éxitos de estas guerreras que han llevado el nombre de Elche por todo el mundo», ha afirmado Ruz.

Por último, también será distinguido el ilicitano Francisco González Maciá, codirector de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad de la UMH–TEMPE–APSA, por su trayectoria en favor de la inclusión, el empleo y la cultura. El alcalde lo ha definido como «un hombre bueno, que trabaja por la discapacidad y que ha permitido que muchas personas tengan esperanza», destacando su impulso a iniciativas solidarias con entidades como la Fundación Conciénciate, Elche Acoge, la Asociación Arte Cultura y Ocio o el Asilo de San José.