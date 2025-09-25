Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Corte en el Cercanías de Alicante por obras de renovación de la línea
Acciones informativas en el puesto de granadas ilicitanas en la feria de 2024. GM

Las granadas de Elche conquistan Madrid

El fruto ilicitano participará en la feria internacional de frutas y hortalizas que se celebrará desde el 30 de septiembre hasta el 2 de octubre en la capital

Inés Rosique

Alicante

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:06

La Granada Mollar de Elche, declarada Denominación de Origen Protegida (DOP), participará una vez más en 'Fruit Attraction', la feria internacional de frutas y hortalizas que se ha consolidado como uno de los mayores escaparates del mundo. Este evento se celebra en Madrid desde el 30 de septiembre hasta el 2 de octubre.

El fruto ilicitano estará ubicado en el pabellón 3, en un espacio conjunto impulsado por la Diputación de Alicante y en el que se exponen otros productos de calidad diferenciada de la provincia como los dátiles de Elche, la uva embolsada del Vinalopó, la Breva de Albatera o la Alcachofa de la Vega Baja, entre otros.

El presidente de la Denominación de Origen Protegida, Francisco Oliva, ha destacado que «Fruit Attraction es una cita ineludible para nosotros porque coincide con el inicio de la campaña y es el mejor escaparate mundial para dar a conocer la calidad de la Granada Mollar de Elche, la única del mundo con Denominación de Origen Protegida. Además, es una gran oportunidad para fidelizar relaciones comerciales, abrir nuevos mercados y reforzar la presencia de nuestras empresas en el exterior».

El stand de la Diputación volverá a contar con la presencia de la chef Aurora Torres, procedente del restaurante Lula, que cuenta con un sol Repsol y se encuentra en Los Montesinos. Ella será la encargada de realizar demostraciones culinarias con los productos alicantinos que están presentes en la feria.

Modelo visual del puesto de la Diputación en la feria de Madrid. GM

Gracias a estas presentaciones culinarias los asistentes podrán ver la versatilidad gastronómica del fruto ilicitano tanto en platos tradicionales como en propuestas innovadoras. Para Oliva, «la granada mollar de Elche es un producto único por su sabor dulce, su semilla blanda y su calidad diferenciada. Queremos que los compradores y visitantes lo puedan comprobar de primera mano y se convierta en nuestro mejor argumento comercial».

El presidente de la DOP de la Granada Mollar de Elche también ha agradecido el apoyo prestado por la Diputación de Alicante que facilita la presencia de «estas joyas agroalimentarias» en el certamen. Fruit Attraction prevé reunir a más de 2.500 empresas en 75.000 m² de exposición, así como más de 120.000 profesionales de 150 países, consolidándose como uno de los grandes foros internacionales de negocio del sector hortofrutícola.

Además, en la línea de acciones gastronómicas en la capital, el jueves 2 de octubre se realizará una acción a pie de calle en la zona de Príncipe Pío para dar a conocer la granada ilicitana entre los vecinos madrileños.

Te puede interesar

