Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Lafuente se presentará como candidato a la CEV tras la renuncia de Navarro: «Este paso es fruto de la confianza, el diálogo y la lealtad»
La UMH impulsa proyectos de inclusión y nutrición deportiva, como el que acompaña la expedición al Manaslu. Miriam Gil Albert

Investigadores de la UMH asesoran a la alpinista Vanessa Almeida en un reto pionero que une autismo y deporte

La expedición al Manaslu busca romper barreras, abrir camino a la inclusión y generar conocimiento científico sobre nutrición y fisiología en condiciones extremas.

Ismael Martinez

Elche

Martes, 23 de septiembre 2025, 16:11

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche acompaña a la alpinista Vanessa Almeida en su desafío más ambicioso: escalar el Manaslu (8.163 metros), en el Himalaya, con el objetivo de convertirse en la primera persona con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en alcanzar un ochomil y, además, la primera mujer en lograrlo en esta expedición sin oxígeno.

Almeida, diagnosticada en la edad adulta con Autismo de Alto Funcionamiento, ya ha alcanzado el Campo 2 (6.400 metros) y cuenta con el asesoramiento científico de los profesores del Área de Nutrición y Bromatología de la UMH Enrique Roche y Néstor Vicente, junto con José Vicente Cabas.

El reto '8.000 sin barreras' busca dar visibilidad y normalizar el autismo a través del deporte, al tiempo que incorpora una vertiente científica innovadora. En paralelo a la expedición, se desarrollarán investigaciones en Fisiología del Deporte y Altitud y en Nutrición Deportiva, áreas en las que apenas existen datos sobre mujeres y personas con TEA en condiciones extremas.

Además, la UMH impulsa un proyecto pionero de neuroeducación alimentaria multisensorial, dirigido por la profesora Elena García García, que pretende mejorar la relación de las personas con TEA con la alimentación.

De este trabajo han surgido un manual teórico y dos cuadernos prácticos: El Cuaderno de Epicuro, con fichas y recetas adaptadas para explorar sabores, texturas y olores de manera inclusiva, y el Cuaderno de Apoyo para Facilitadores, destinado a terapeutas, educadores y familias, con estrategias y pautas para guiar sesiones y evaluar respuestas sensoriales.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Esta combinación de teoría y práctica lo convierte en una herramienta pionera en educación alimentaria inclusiva, orientada a fomentar la autonomía y el disfrute en la alimentación.

El camino de preparación de Almeida hasta el Himalaya ha incluido fases en Argentina, Marruecos y Rusia, donde se entrenó en volcanes como el Cóndor y el Ojos del Salado, en Catamarca. La expedición al Manaslu tendrá una duración aproximada de 45 días y representa no solo un reto deportivo y personal, sino también un hito de inclusión y avance científico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ryanair anuncia una nueva ruta a Europa central desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  2. 2 Lista de municipios de Alicante en alerta amarilla por lluvia, tormentas y granizo
  3. 3 Torrecilla: crédito agotado en el Hércules
  4. 4 Indignación entre decenas de aficionados franjiverdes tras ser multados durante el Elche-Oviedo
  5. 5 La Policía Local de Alicante salva la vida a un hombre en parada cardiorrespiratoria en plena calle
  6. 6 La Aemet volverá a activar la alerta amarilla en Alicante por lluvias y tormentas a partir de la medianoche
  7. 7 Un botellón continuo frente a un colegio de Alicante
  8. 8 Detenido un sintecho en Alicante por amenazar de muerte y robar a una mujer que lo acogió por un día en su casa
  9. 9 Restablecida la circulación de trenes en Alicante tras una caída de tensión que provoca retrasos
  10. 10 Destroza a pedradas el coche de un policía local de un pueblo de Alicante como venganza por haberle denunciado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Investigadores de la UMH asesoran a la alpinista Vanessa Almeida en un reto pionero que une autismo y deporte

Investigadores de la UMH asesoran a la alpinista Vanessa Almeida en un reto pionero que une autismo y deporte