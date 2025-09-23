Investigadores de la UMH asesoran a la alpinista Vanessa Almeida en un reto pionero que une autismo y deporte La expedición al Manaslu busca romper barreras, abrir camino a la inclusión y generar conocimiento científico sobre nutrición y fisiología en condiciones extremas.

La UMH impulsa proyectos de inclusión y nutrición deportiva, como el que acompaña la expedición al Manaslu.

Ismael Martinez Elche Martes, 23 de septiembre 2025, 16:11 Comenta Compartir

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche acompaña a la alpinista Vanessa Almeida en su desafío más ambicioso: escalar el Manaslu (8.163 metros), en el Himalaya, con el objetivo de convertirse en la primera persona con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en alcanzar un ochomil y, además, la primera mujer en lograrlo en esta expedición sin oxígeno.

Almeida, diagnosticada en la edad adulta con Autismo de Alto Funcionamiento, ya ha alcanzado el Campo 2 (6.400 metros) y cuenta con el asesoramiento científico de los profesores del Área de Nutrición y Bromatología de la UMH Enrique Roche y Néstor Vicente, junto con José Vicente Cabas.

El reto '8.000 sin barreras' busca dar visibilidad y normalizar el autismo a través del deporte, al tiempo que incorpora una vertiente científica innovadora. En paralelo a la expedición, se desarrollarán investigaciones en Fisiología del Deporte y Altitud y en Nutrición Deportiva, áreas en las que apenas existen datos sobre mujeres y personas con TEA en condiciones extremas.

Además, la UMH impulsa un proyecto pionero de neuroeducación alimentaria multisensorial, dirigido por la profesora Elena García García, que pretende mejorar la relación de las personas con TEA con la alimentación.

De este trabajo han surgido un manual teórico y dos cuadernos prácticos: El Cuaderno de Epicuro, con fichas y recetas adaptadas para explorar sabores, texturas y olores de manera inclusiva, y el Cuaderno de Apoyo para Facilitadores, destinado a terapeutas, educadores y familias, con estrategias y pautas para guiar sesiones y evaluar respuestas sensoriales.

Esta combinación de teoría y práctica lo convierte en una herramienta pionera en educación alimentaria inclusiva, orientada a fomentar la autonomía y el disfrute en la alimentación.

El camino de preparación de Almeida hasta el Himalaya ha incluido fases en Argentina, Marruecos y Rusia, donde se entrenó en volcanes como el Cóndor y el Ojos del Salado, en Catamarca. La expedición al Manaslu tendrá una duración aproximada de 45 días y representa no solo un reto deportivo y personal, sino también un hito de inclusión y avance científico.