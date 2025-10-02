La Granada Mollar de Elche regala un plan de reyes para dos personas Vuela en globo, cena en restaurante con estrella Michelin y disfruta del Misteri d'Elx como nunca antes

El presidente del Consejo Regulador de la DOP de la Granada Mollar de Elche, Francisco Oliva, posa junto a la chef ilicitana Susi Díaz durante la presentación de la campaña en Madrid.

H.M. Jueves, 2 de octubre 2025, 16:56 Comenta Compartir

El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de la Granada Mollar de Elche, Francisco Oliva, y la chef ilicitana Susi Díaz han presentado este jueves en Madrid la campaña 'Vivir 24 horas como una reina', una experiencia exclusiva que combina turismo, gastronomía y cultura en un plan único para dos personas.

El ganador podrá disfrutar de un fin de semana de lujo que incluye vuelo en globo, alojamiento en hotel de alta categoría, una cena en el restaurante La Finca (1estrella Michelin) y acceso privilegiado al Misteri d'Elx, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Participar es muy fácil y está abierto hasta el 21 de octubre en la cuenta de Instagram @granadaselche.

La DOP 'juega' con la corona de la granada y con el hecho de que es la única del mundo con Denominación de Origen para organizar una experiencia exclusiva que combina turismo, gastronomía y territorio.

Esta iniciativa gratuita, valorada en 4.500 euros, incluye una decena de experiencias únicas para dos personas como dormir en un hotel de lujo, volar en globo, realizar una visita privada por el Jardín Artístico Nacional Huerto del Cura, cenar en el restaurante La Finca (1 estrella Michelin), tener su propio retrato al óleo o ver desde el palco la representación del Misteri d'Elx, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El sorteo estará activo en la cuenta de Instagram @granadaselche hasta el 21 de octubre a las 23:59 horas. Para participar, basta con seguir el perfil, comentar el post del sorteo mencionando a la persona con la que se compartiría el premio y, de forma opcional, compartirlo en stories para obtener una participación extra. El ganador se conocerá el 24 de octubre ante notario y disfrutará del premio el fin de semana del 31 de octubre al 2 de noviembre.

Un trono real en el corazón de Madrid

Para el lanzamiento de esta experiencia, creada por la agencia Siberia y cofinanciada por la Generalitat Valenciana y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, se ha llevado a cabo una acción de calle en la zona céntrica de Príncipe Pío, donde los asistentes han podido subir al trono real, hacerse fotos para compartirlas en redes sociales, participar en la campaña y llevarse material promocional de la Denominación de Origen.

El presidente de la DOP Granada Mollar de Elche, Francisco Oliva, ha señalado que estas vivencias están «a la altura de la realeza» porque la Granada Mollar de Elche es «una fruta que destaca por su corona y, además, es la reina de todas las granadas porque es la única en el mundo con Denominación de Origen». Por otra parte, ha destacado que este premio es una forma de impulsar el turismo experiencial vinculado al producto local, mostrando que la granada es mucho más que una fruta: «Es cultura, tradición, paisaje y gastronomía».

Oliva también ha resaltado la importancia de llevar a cabo este lanzamiento en Madrid coincidiendo con la celebración de la feria Fruit Attraction, una cita mundial de referencia para el sector, y con el comienzo de la temporada de las granadas de Elche.

Por su parte Susi Díaz, chef del restaurante La Finca (1 estrella Michelin) y embajadora de las granadas de Elche, ha resaltado «el trabajo que hacen las familias de agricultores en el campo para poder disfrutar de productos con tanta calidad, historia e identidad».

La chef ilicitana ha animado a la gente «a participar en esta experiencia y conocer de cerca el territorio donde se cultivan las granadas y, sobre todo, invito a la gente a que descubra la granada por todos esos matices y texturas que nos aporta y porque se trata de un producto con gran potencial y versatilidad en la cocina».

Experiencias relacionadas con el cultivo

El presidente del Consejo Regulador ha dicho que muchas de las experiencias están relacionadas con el cultivo. Así, podrán apreciar desde el cielo los campos de granados que hay en el territorio de la DOP y que amparan a 40 municipios del sur de Alicante.

Oro momento especial será observar el descenso desde la cúpula de la Basílica de Santa María a la Magrana (Granada) del Misteri d'Elx o visitar los jardines del Huerto del Cura, donde se encuentra la palmera imperial que fascinó a Sissí Emperatriz y cuya visita a Elche pudo estar relacionada con su interés por probar las granadas.

Además, se podrá degustar el menú Uttopía de la gran embajadora de las granadas de Elche, Susi Díaz, y probarán la granada mollar de Elche; entre otras acciones.