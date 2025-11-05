Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La 'Nit Màgica' de Xarxa Teatre volverá a llenar Elche de fuego, ritmo y emoción este fin de semana. TA

El Festival Medieval d'Elx se despide por todo lo alto con un fin de semana espectacular

El mercado medieval, los conciertos y la 'Nit Màgica' pondrán el broche final a la XXX edición del certamen

Ismael Martinez

Elche

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:29

Comenta

Elche se prepara para vivir un fin de semana lleno de arte, música y tradición con la clausura del Festival Medieval d'Elx, que celebra su trigésimo aniversario bajo el lema 'Celebratio'. Tras más de dos semanas de actividades, el certamen se despide con una programación repleta de propuestas que llenarán las calles del centro histórico de color, fuego y emoción.

El mercado medieval, uno de los grandes atractivos del festival, abrirá sus puertas mañana jueves, 6 de noviembre, a las 18:00 horas en el entorno de la Basílica de Santa María. Permanecerá abierto hasta el domingo, de 10:00 a 23:00 horas, con más de un centenar de puestos de artesanía, gastronomía, animación callejera y música en directo que transportarán a vecinos y visitantes a otra época.

La inauguración del mercado estará acompañada por el concierto Ecos de las tres culturas, a cargo de Salma Vives y Fernando Depiaggi, que se celebrará en el Centro Cultural Las Clarisas a las 20:00 horas con entrada gratuita. Un viaje musical a través de melodías sefardíes, árabes y andalusíes que conectan las raíces mediterráneas.

Xarxa Teatre encenderá Elche con su espectacular 'Nit Màgica', el gran cierre del Festival Medieval d'Elx. TA
El viernes 7 de noviembre la magia del teatro y el fuego tomará protagonismo en la Plaza de Baix con La leyenda de Ignis, de la compañía Arsalabrasa, un espectáculo de fantasía con danzas rituales, acrobacias y pirotecnia. Esa misma noche, a las 20:30 horas, Las Clarisas acogerá la obra La lengua en pedazos, de Marengo Producciones, inspirada en la figura de Santa Teresa de Jesús.

La jornada del sábado 8 traerá un nuevo espectáculo musical con el concierto Reinos fantásticos: anillos y dragones, interpretado por el Cuarteto de Cuerda Valencia, a las 19:00 horas en la Plaza de Baix. Y, como gran cierre, a las 21:00 horas, Xarxa Teatre iluminará la ciudad con su tradicional Nit Màgica, un correfoc que transformará las calles del centro histórico en un estallido de luz, ritmo y fuego.

El festival también mantiene abierta la exposición 30 Festivales en Carteles en el Centro Cultural Las Clarisas, una muestra que repasa tres décadas de historia y creatividad visual del certamen. Se puede visitar de martes a sábado, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas; domingos y festivos, de 10:00 a 14:00 horas.

Además, el Festival Off continúa con propuestas alternativas en Denébola Café Teatro, donde el grupo Calandraca Teatro presentará la divertida Farsa del cornudo apaleado, con tres pases el sábado (19:30, 20:00 y 21:00 horas). Las invitaciones para los espectáculos de Las Clarisas podrán recogerse una hora antes de cada función.

El Festival Medieval d&#039;Elx se despide por todo lo alto con un fin de semana espectacular