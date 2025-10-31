La Virgen de la Asunción ya luce el tradicional manto de las Clarisas tras su restauración Según el alcalde, Pablo Ruz, es «una de las mejores piezas textiles de esta naturaleza en España»

Todo Alicante Alicante Viernes, 31 de octubre 2025, 20:18 Comenta Compartir

La Virgen de la Asunción ya luce en el camarín de la Basílica de Santa María con el tradicional manto de las Clarisas tras la minuciosa labor de restauración integral llevada a cabo en el Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación (IVCR+I) dependiente del Consell.

A lo largo de estos meses el manto confeccionado a mano en 1931 por las Hermanas Clarisas, como obsequio de la ciudad de Elche a la Mare de Déu y que sobrevivió a la quema de la Guerra Civil, ha sido sometido a una limpieza mecánica profesional, así como una corrección de las diferentes deformaciones, debido a su avanzado estado de deterioro.

El alcalde Pablo Ruz ha señalado que este manto de las Clarisas se lucirá en la procesión del 1 de noviembre, como cierre al Año Jubilar. «Después de una minuciosa labor de restauración, la patrona de Elche va vestida con una joya, una obra de arte, que es además una de las mejores piezas textiles de esta naturaleza en España».

La pieza consta de tejido base de tisú de tonalidad amarilla elaborado con hilaturas de seda y tramas suplementarias de hilos metálicos entorchados dorados y aplicación de pequeñas piezas de joyería.

Al mismo tiempo, se han realizado labores de restauración en el cojín de las abejas del siglo XIX y una réplica posterior del siglo XX. La original es de tejido de raso de seda beige decorada con labores de bordado con diferentes materiales metálicos como hilos entorchados lisos, rizados y de canutillo, lentejuelas, hilaturas de sedas de colores y aplicación de perlas y pequeños elementos de joyería.

Ruz ha agradecido a la Generalitat Valenciana y a quienes han hecho posible la restauración, pero también a las camareras de la Virgen «por ser custodias de este tesoro que es de todos». Asimismo, ha invitado a los ilicitanos a que acudan a las representaciones del Misteri d'Elx, La Vespra y la Festa, además de la misa y procesión.

La presidenta de las Camareras de la Virgen, Tula Maciá, ha señalado que la última vez que la Mare de Déu lució este manto fue en el año 2012 y ha agradecido a la Generalitat y a los artesanos por el trabajo realizado. «Estamos muy orgullosas como custodias de cómo luce la imagen».

El rector Basílica de Santa María, Vicente Martínez, ha señalado que «cuando los ilicitanos vean a la Virgen en procesión lucir el manto recuerden que esto es una muestra sencilla del cariño de Elche a la Virgen. Este manto refleja el afecto, devoción y vinculación desde hace siglos a esta imagen».

Por su parte, el presidente Patronato del Misteri d'Elx, Francisco Borja, ha afirmado que «el pueblo de Elche hablará en la Basílica cuando sea coronada».