Elche inaugura el XXX Festival Medieval con los ensayos extraordinarios del Misteri d'Elx El certamen, bajo el lema 'Celebratio', ofrece más de 30 actividades culturales hasta el 9 de noviembre

Los ensayos extraordinarios del Misteri d'Elx abren un fin de semana repleto de música, teatro y tradición en el Festival Medieval.

Ismael Martinez Elche Jueves, 23 de octubre 2025, 12:54

El sonido de las campanas de Santa María y las voces del Misteri d'Elx volverán a resonar este fin de semana en el centro de la ciudad ilicitana. Y, con ellas, se alzará el telón del XXX Festival Medieval d'Elx, que este año celebra su aniversario bajo el lema 'Celebratio'. Más de una treintena de actividades invadirán calles, plazas y rincones culturales de la ciudad, convirtiendo Elche en un escenario donde pasado y presente se dan la mano.

El viernes 24 y sábado 25, a las 21.30 horas, la Basílica de Santa María acogerá los ensayos generales extraordinarios del Misteri, un momento esperado por los vecinos y visitantes, quienes buscan revivir la emoción de esta obra única. No es un año cualquiera: las representaciones coinciden de forma excepcional con el 75 aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción.

La Capilla y la Escolanía volverán a elevar sus voces, tejiendo esa atmósfera casi mística que cada agosto conmueve al público… y que ahora, en otoño, harán disfrutar al público de esta obra medieval única.

Durante el fin de semana, Elche se transformará en un pequeño universo medieval al aire libre. El sábado, a las 18.00 horas, la Sala Tramoia abrirá sus puertas a '¡Gaudeamus! (El licenciado vidriera)', de La Chana Teatro. Una versión divertida y jugosa puesta en escena que trata sobre los deseos de un joven pobre de hacerse famoso por sus conocimientos para salir de la miseria.

La función, pensada para los más pequeños, forma parte de una colaboración con la Asociación de Teatro Escolar (ATE), que durante toda la semana está llevando la magia del teatro a las aulas ilicitanas.

Apenas una hora después, a las 19.00 horas, las calles del casco histórico se llenarán de movimiento y color con el pasacalle 'Nomadesh', de la compañía La Fam. Sus grandes estructuras mecánicas y su fascinante vestuario, despertará la imaginación en la Plaza del Congreso Eucarístico, Capitán Lagier, la Corredora y la Plaza de Baix en un auténtico desfile de imaginación y sorpresa.

Además, cuando el reloj marque las 20.00 horas, la Plaza de Baix será escenario de 'Samhain', un encuentro entre la danza irlandesa de Irish Treble y la música en directo de Sanseveria, Una función que evoca la magia y la belleza de la tradición celta.

El domingo, 26 de octubre, a las 12.00 horas, la Banda Sinfónica de Elche interpretará el concierto 'Ecos de Leyenda'. A través de las notas musicales, se podrá viajar al medievo, imaginando fortalezas inexpugnables, batallas épicas o romances eternos. Más tarde, a las 19.00 horas, en el Gran Teatro, se podrá disfrutar de 'XX Encrucillada' de Luar na Lubre. Este es el vigésimo trabajo de la carrera del grupo más internacional de folk de Galicia, una excepcional banda que nació, en 1986, con la vocación de divulgar la música medieval y celta.

El Festival Medieval d'Elx seguirá llenando la ciudad de arte hasta el 9 de noviembre, con conciertos, representaciones, talleres y espectáculos para todos los públicos. Un homenaje vivo a la historia y, sobre todo, al alma del Misteri, esa melodía eterna que sigue haciendo vibrar a Elche siglo tras siglo.