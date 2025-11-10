Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El correfoc 'Nit Màgica' de Xarxa Teatre iluminó Elche en una clausura llena de fuego, música y emoción. TARSA

El Festival Medieval d'Elx celebra su 30º aniversario con récord de público y éxito artístico

La 'Nit Màgica' de Xarxa Teatre y un concierto inspirado en sagas épicas cerraron una edición histórica

Ismael Martinez

Elche

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:55

El Festival Medieval d'Elx ha clausurado este pasado fin de semana su 30ª edición con un rotundo éxito de público, participación y calidad artística. Bajo el lema Celebratio, el certamen ha ofrecido durante tres semanas una intensa programación que ha llenado de historia, música, teatro y fuego las calles y plazas del centro de Elche, consolidándose como una de las citas culturales más emblemáticas del otoño ilicitano.

La concejala de Cultura y Turismo, Irene Ruiz, ha destacado que «el Festival Medieval de Elche es un referente después de 30 ediciones y se ha convertido en una cita ineludible para ilicitanos y visitantes». Además, señaló que «ampliar su duración y extenderlo a tres fines de semana nos ha permitido dar mayor protagonismo al Misteri d'Elx y fomentar la afluencia de público y turistas a la ciudad».

El broche final a casi un mes de actividades lo puso el impresionante correfoc 'Nit Màgica' de Xarxa Teatre, que transformó la ciudad en un espectáculo de fuego y emoción. Previamente, una abarrotada Plaça de Baix disfrutó del concierto 'Reinos fantásticos: anillos y dragones', a cargo del Cuarteto de Cuerda Valencia, que ofreció un viaje musical por las sagas 'Juego de Tronos' y 'El Señor de los Anillos', envuelto en un ambiente mágico y a la luz de las velas.

El 30º Festival Medieval d'Elx se despidió con fuego, música y un ambiente histórico en el corazón de la ciudad. TARSA
Imagen principal - El 30º Festival Medieval d'Elx se despidió con fuego, música y un ambiente histórico en el corazón de la ciudad.
Imagen secundaria 1 - El 30º Festival Medieval d'Elx se despidió con fuego, música y un ambiente histórico en el corazón de la ciudad.
Imagen secundaria 2 - El 30º Festival Medieval d'Elx se despidió con fuego, música y un ambiente histórico en el corazón de la ciudad.

La trigésima edición del festival ha estado marcada por una programación diversa y de gran calidad, con propuestas que han ido desde el teatro clásico hasta la danza contemporánea, pasando por la música celta y el pasacalle poético 'Nomadesh'. Entre las funciones más destacadas figuran 'La lengua en pedazos', 'El poeta soldado' y la premiada 'Farra' de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

El festival también ha ofrecido un espacio para el público familiar con representaciones escolares, además de actividades paralelas como la exposición '30 Festivales en Carteles', talleres, presentaciones literarias y el Festival Off, que ha aportado una mirada alternativa y experimental a la programación principal.

Treinta años después de su nacimiento, el Festival Medieval d'Elx reafirma su espíritu de fusión entre tradición y contemporaneidad, dejando encendida la llama cultural que lo ha convertido en un referente del panorama escénico valenciano.

