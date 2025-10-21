Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Campus Cámara CEU inicia su formación pionera en Alicante con un programa sobre marketing digital e inteligencia artificial. CEU

El Campus Cámara CEU inicia su formación pionera en Marketing Digital potenciado por Inteligencia Artificial

Dieciséis profesionales participan en el primer Programa de Formación Avanzada impulsado por la Universidad CEU UCH y Cámara Alicante

Ismael Martinez

Alicante

Martes, 21 de octubre 2025, 10:34

Comenta

El Campus Cámara CEU ha comenzado su actividad formativa en Alicante con el lanzamiento del Programa de Formación Avanzada (PFA) en Marketing Digital Potenciado por Inteligencia Artificial, una iniciativa pionera que ha reunido a 16 profesionales de distintos sectores productivos de la provincia. La formación, desarrollada el 17 y 18 de octubre en el Centro Empresarial Panoramis, marca el inicio de un nuevo modelo modular de posgrado que aspira a transformar la manera en que los profesionales acceden a la educación superior en España.

Promovido por la Universidad CEU Cardenal Herrera (UCH) y la Cámara de Comercio de Alicante, el proyecto busca mejorar la competitividad empresarial mediante una formación práctica, flexible y orientada a las necesidades reales del tejido productivo.

El PFA inaugural, dirigido por el profesor José Martínez Sáez y coordinado por Javier Gosende, ofreció una visión aplicada de cómo la inteligencia artificial está revolucionando el marketing digital, un área estratégica para la competitividad empresarial. Entre los asistentes se encontraban profesionales y egresados universitarios de compañías como Benigar, Carmencita, Cyma, Harinas La Encarnación, HGSV, Revestech e Injusa (LolaHome).

«Este mosaico de perfiles muestra la vocación transversal del Campus: ofrecer formación avanzada útil para todo el tejido productivo alicantino», destacaron los promotores del proyecto.

Durante la inauguración, José Amiguet, director de Desarrollo Institucional de la CEU UCH, subrayó que se trata de «formación con aplicabilidad inmediata, en conexión con los retos reales de las organizaciones». En la misma línea, Álvaro Antón, vicerrector de la CEU UCH en Elche, afirmó que «el Campus Cámara CEU nace con la vocación de impulsar la competitividad de los profesionales y del tejido productivo alicantino». Por su parte, Rafa Fernández, director de Cámara Alicante, sintetizó la filosofía del programa al señalar que «la formación práctica y adaptable es clave para responder a los cambios y demandas del mercado».

Un modelo modular y flexible

El Campus propone un modelo formativo inédito frente a los másteres tradicionales. Cada participante puede avanzar de forma progresiva, comenzando con microcredenciales universitarias de corta duración (tres créditos ECTS) y continuando con Programas de Formación Avanzada de mayor alcance (nueve créditos). La combinación de distintos módulos permite obtener títulos como Experto Universitario (27 créditos) o Máster de Formación Permanente (54 créditos). Esta estructura flexible facilita la conciliación entre el aprendizaje continuo y la actividad profesional, adaptando tanto la duración como la inversión de cada etapa.

Seis áreas de especialización

El Campus Cámara CEU ha estructurado su oferta en seis áreas clave: Derecho de la Empresa y de los Negocios, Dirección Fiscal y Tributación Corporativa, Dirección Corporativa y Financiera, Transformación Digital e Innovación Empresarial, Mejora Competitiva y Transformación de Modelos de Negocio, y Liderazgo y Cambio. Todas ellas han sido diseñadas en diálogo con los sectores estratégicos de la provincia y con expertos en gestión y desarrollo empresarial.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Antes de que finalice el año, está previsto el lanzamiento de nuevos programas en varias de estas áreas, con el fin de desplegar plenamente la oferta formativa del Campus y consolidar su papel como referente educativo y empresarial en la provincia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen en Alicante a una mujer por fingir ser médico estético y causar lesiones a una paciente tras un tratamiento con ácido hialurónico
  2. 2 Mapa de los cortes de luz en Alicante: horarios y barrios afectados esta semana
  3. 3 El Hércules no acudirá al mercado de parados para cubrir la baja de Soldevila
  4. 4 La playa de Alicante que desaparece para sobrevivir: el baile de arenas de la Albufereta
  5. 5 Dos administradores concursales de Alicante, a juicio por desviar fondos desde una empresa en quiebra
  6. 6 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  7. 7 Alicante afronta una semana «muy cálida» en la recta final de octubre con temperaturas superiores a 35 grados
  8. 8 La Ciudad de la Justicia de Alicante costará 78 millones y estará lista entre finales de 2026 y principios del 2027
  9. 9 Chequeo a los nuevos centros de salud de Alicante: Garbinet, La Torreta y La Condomina
  10. 10 El Hércules confirma la grave lesión de Soldevila: rotura de ligamentos y adiós a la temporada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El Campus Cámara CEU inicia su formación pionera en Marketing Digital potenciado por Inteligencia Artificial

El Campus Cámara CEU inicia su formación pionera en Marketing Digital potenciado por Inteligencia Artificial