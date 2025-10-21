El Campus Cámara CEU inicia su formación pionera en Marketing Digital potenciado por Inteligencia Artificial Dieciséis profesionales participan en el primer Programa de Formación Avanzada impulsado por la Universidad CEU UCH y Cámara Alicante

Ismael Martinez Alicante Martes, 21 de octubre 2025, 10:34

El Campus Cámara CEU ha comenzado su actividad formativa en Alicante con el lanzamiento del Programa de Formación Avanzada (PFA) en Marketing Digital Potenciado por Inteligencia Artificial, una iniciativa pionera que ha reunido a 16 profesionales de distintos sectores productivos de la provincia. La formación, desarrollada el 17 y 18 de octubre en el Centro Empresarial Panoramis, marca el inicio de un nuevo modelo modular de posgrado que aspira a transformar la manera en que los profesionales acceden a la educación superior en España.

Promovido por la Universidad CEU Cardenal Herrera (UCH) y la Cámara de Comercio de Alicante, el proyecto busca mejorar la competitividad empresarial mediante una formación práctica, flexible y orientada a las necesidades reales del tejido productivo.

El PFA inaugural, dirigido por el profesor José Martínez Sáez y coordinado por Javier Gosende, ofreció una visión aplicada de cómo la inteligencia artificial está revolucionando el marketing digital, un área estratégica para la competitividad empresarial. Entre los asistentes se encontraban profesionales y egresados universitarios de compañías como Benigar, Carmencita, Cyma, Harinas La Encarnación, HGSV, Revestech e Injusa (LolaHome).

«Este mosaico de perfiles muestra la vocación transversal del Campus: ofrecer formación avanzada útil para todo el tejido productivo alicantino», destacaron los promotores del proyecto.

Durante la inauguración, José Amiguet, director de Desarrollo Institucional de la CEU UCH, subrayó que se trata de «formación con aplicabilidad inmediata, en conexión con los retos reales de las organizaciones». En la misma línea, Álvaro Antón, vicerrector de la CEU UCH en Elche, afirmó que «el Campus Cámara CEU nace con la vocación de impulsar la competitividad de los profesionales y del tejido productivo alicantino». Por su parte, Rafa Fernández, director de Cámara Alicante, sintetizó la filosofía del programa al señalar que «la formación práctica y adaptable es clave para responder a los cambios y demandas del mercado».

Un modelo modular y flexible

El Campus propone un modelo formativo inédito frente a los másteres tradicionales. Cada participante puede avanzar de forma progresiva, comenzando con microcredenciales universitarias de corta duración (tres créditos ECTS) y continuando con Programas de Formación Avanzada de mayor alcance (nueve créditos). La combinación de distintos módulos permite obtener títulos como Experto Universitario (27 créditos) o Máster de Formación Permanente (54 créditos). Esta estructura flexible facilita la conciliación entre el aprendizaje continuo y la actividad profesional, adaptando tanto la duración como la inversión de cada etapa.

Seis áreas de especialización

El Campus Cámara CEU ha estructurado su oferta en seis áreas clave: Derecho de la Empresa y de los Negocios, Dirección Fiscal y Tributación Corporativa, Dirección Corporativa y Financiera, Transformación Digital e Innovación Empresarial, Mejora Competitiva y Transformación de Modelos de Negocio, y Liderazgo y Cambio. Todas ellas han sido diseñadas en diálogo con los sectores estratégicos de la provincia y con expertos en gestión y desarrollo empresarial.

Antes de que finalice el año, está previsto el lanzamiento de nuevos programas en varias de estas áreas, con el fin de desplegar plenamente la oferta formativa del Campus y consolidar su papel como referente educativo y empresarial en la provincia.