Elche propone abrir al comercio los dos lunes de mona y modifica su Plan General La Junta de Gobierno plantea sustituir festivos aperturables y aprueba cambios urbanísticos que permiten aumentar alturas edificatorias

La portavoz del gobierno local, Inma Mora, durante la presentación de las propuestas comerciales y modificaciones urbanísticas aprobadas por la Junta de Gobierno.

Ismael Martínez Elche Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:01

La Junta de Gobierno Local ha acordado este jueves la propuesta de establecer los domingos y festivos habilitados para la actividad comercial en Elche durante 2026. Además, ha solicitado a la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo una modificación en el calendario autonómico para poner en valor determinadas fechas de especial relevancia en el municipio, como el Viernes Santo o el Domingo de Resurrección.

Según ha explicado la portavoz, Inma Mora, se plantea sustituir como días aperturables el 3 y 5 de abril, correspondientes a esos dos festivos de Semana Santa, por el 6 y 13 de abril, que coinciden con el primer y segundo lunes de mona. A su vez, se propone deshabilitar el 15 de agosto y el 12 de octubre, habilitando en su lugar el domingo 16 de agosto y el domingo 11 de octubre, respectivamente.

Con estos ajustes, el calendario comercial para 2026 incluirá jornadas vinculadas a la campaña de Reyes, rebajas de invierno y verano, acumulación de festivos y la campaña navideña. Las fechas seleccionadas permiten, según la portavoz, «adecuar la apertura a las necesidades reales del sector comercial y compatibilizarla con el respeto a festividades de fuerte arraigo social y turístico en la ciudad».

En esta misma sesión, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de modificación puntual nº46 del Plan General de Elche, correspondiente al artículo 169, con el fin de permitir el incremento del número de plantas en sectores de suelo urbanizable de alta y media densidad.

El objetivo es posibilitar modelos de edificación abierta que contemplen edificios más altos con menor ocupación en planta, favoreciendo la generación de entornos urbanos más amplios y con mayores zonas verdes, sin alterar la edificabilidad total de las parcelas. El informe técnico establece que esta modificación no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente ni sobre el patrimonio natural o cultural, dado que afecta únicamente a ámbitos donde la transformación urbanística aún no se ha completado.

Las alturas máximas permitidas en cada clave urbanística, tras la modificación, serán de ocho plantas en zonas residenciales de alta densidad, siete en las de media-alta, cuatro en las de media-baja y en las zonas turísticas de densidad media, así como seis plantas en las de densidad turística alta.

Por último, se ha dado luz verde al proyecto de modificación puntual nº47 del Plan General, que contempla el cambio de uso dotacional en el sector E-15. La parcela delimitada por las calles Vicente Antón Selva, Paseo Oftalmólogo Fernando Soler, Pintor Juan de Juanes y Miguel Miralles Jorge pasará de uso educativo-cultural a deportivo-recreativo. Este cambio permitirá la implantación de la nueva zona deportiva de Puertas Coloradas, un equipamiento que, según Mora, «responde a la necesidad de ampliar y mejorar los espacios deportivos en los barrios y dar servicio a una creciente demanda vecinal».