Elche avanza en el nuevo restaurante del Parque Municipal con capacidad para mil personas El espacio abrirá en mayo y el Ayuntamiento prevé integrar la Rotonda en la programación cultural y gastronómica

Avance de las obras del nuevo espacio gastronómico y de eventos en pleno corazón del Palmeral de Elche.

Ismael Martínez Elche Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:00

El alcalde Pablo Ruz y miembros del Gobierno municipal han visitado este miércoles las obras de restauración y puesta en valor del restaurante del Parque Municipal, un espacio cerrado desde 2018 que reabrirá sus puertas en mayo de 2026 como un gran enclave para eventos en pleno Palmeral de Elche.

Ruz ha destacado que este nuevo espacio tendrá una capacidad para 1.000 personas y que cubrirá una necesidad importante para la ciudad. «En Elche necesitamos un espacio de estas características, que nos va a servir para que la ciudad disponga de un lugar enclavado en un entorno UNESCO, ya que ahora mismo no hay nada parecido», ha señalado. El alcalde ha subrayado el hito que supone «haber desatascado un proyecto tan relevante» y ha agradecido a los promotores «el esfuerzo económico y la apuesta por aprovechar elementos, estructuras y volumetrías ya existentes».

«Solo nos queda dar las gracias al tejido empresarial que quiere que la ciudad avance y evolucione», ha afirmado Ruz, recordando también la complejidad del proceso para obtener las autorizaciones pertinentes.

El alcalde ha explicado además que el Ayuntamiento trabaja para integrar la Rotonda del Parque Municipal de forma permanente en la programación del restaurante. «Todos tenemos nuestro recuerdo particular en este espacio de eventos que trasciende lo gastronómico; es un elemento cultural del imaginario colectivo de los ilicitanos», ha señalado.

El arquitecto responsable del proyecto, Diego Castaño, ha indicado que las obras evolucionan conforme a lo previsto y que el futuro complejo contará con tres espacios diferenciados, entre ellos la terraza principal y la zona destinada a poner en valor la cúpula, aunque también podrán utilizarse de manera conjunta para alcanzar su capacidad máxima. Asimismo, se está recuperando el sótano para acoger eventos nocturnos.

«Se trata de sacar partido a lo que ya estaba construido y no disponer de limitaciones técnicas para cualquier uso futuro», ha afirmado Castaño.

Por su parte, el promotor de la obra, Carlos López, ha señalado que la previsión es finalizar los trabajos en mayo para comenzar entonces la programación como multiespacio modulable.

El edificio contará con una planta baja que incluirá dos salones para eventos y un tercero para el uso diario del restaurante. La cocina se mantendrá en su ubicación original y los baños se renovarán para dar servicio a todos los salones y cumplir la normativa. En el sótano se situarán vestuarios, aseos de servicio, el almacén y una sala de espectáculos preparada para público sentado.

El acceso principal al edificio se realizará por la fachada este, aunque contará con entradas disponibles en todos sus laterales. El futuro restaurante ofrecerá una carta basada en la dieta mediterránea y la gastronomía ilicitana.