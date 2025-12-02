Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Ayuntamiento seguirá aplicando la ZAS en el Casco Antiguo este fin de semana
El Ayuntamiento de Elche impulsa una nueva edición de 'Navidad sin Pantallas' con actividades gratuitas para disfrutar en familia. A.E.

'Navidad sin Pantallas' regresa a Elche con nuevas actividades para promover el ocio en familia

La campaña se celebrará del 12 al 27 de diciembre con juegos, talleres y cuentacuentos gratuitos en la ciudad y pedanías

Ismael Martínez

Ismael Martínez

Elche

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:27

Comenta

El Ayuntamiento de Elche, a través de la Concejalía de Sanidad y la UPCCA, pone en marcha una nueva edición de 'Navidad sin Pantallas', una campaña que por tercer año consecutivo busca fomentar el uso responsable de dispositivos digitales y ofrecer alternativas de ocio saludable durante las fiestas.

La concejala del área, Inma Mora, ha recordado que la iniciativa «nació hace tres años para concienciar del uso responsable de pantallas e intentar minimizar su abuso», especialmente en unas fechas en las que los niños preparan sus cartas a Papá Noel y los Reyes Magos. Además, ha señalado que es importante implicar también a los adultos, ya que «un uso excesivo del móvil o las redes sociales puede tener consecuencias negativas en el desarrollo de los jóvenes».

Como complemento a las actividades, la hostelería del municipio volverá a repartir manteles con juegos y estuches de pinturas en restaurantes y cafeterías, ofreciendo a los niños una alternativa creativa al móvil mientras comen.

Cartel de la campaña 'Navidad sin Pantallas', que incluye todas las actividades familiares previstas del 12 al 27 de diciembre.
Cartel de la campaña 'Navidad sin Pantallas', que incluye todas las actividades familiares previstas del 12 al 27 de diciembre. A.E.

Por su parte, el educador de la UPCCA, Salvador Martínez, ha destacado que todas las propuestas están pensadas «para reforzar el papel de las familias en la prevención» y puntualiza que «no son actividades para dejar a los niños, sino para participar juntos y crear espacios de convivencia».

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

La programación se desarrollará del 12 al 27 de diciembre, con actividades gratuitas en el casco urbano y en pedanías como Torrellano o La Hoya. Habrá tardes de juegos de mesa, gincanas familiares, talleres, pintacaras y cuentacuentos en espacios como la Oficina de Turismo o la Plaza dels Algeps, fomentando la creatividad, la socialización y el disfrute compartido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre ahogado en el puerto de Alicante
  2. 2 El socio del Real Madrid en el Bernabéu construirá en Alicante un complejo para conciertos y un nuevo estadio de fútbol
  3. 3 Nuevos food trucks, más casetas y hasta el Tren de la Navidad: así será la Feria más grande de la historia en este municipio de Alicante
  4. 4 La mejor cadena de pizzas de España está en Alicante
  5. 5 El centro de Alicante se prepara para afrontar dos días de cortes de luz
  6. 6 Los pubs del Casco Antiguo de Alicante volverán a abrir este puente hasta las 3.30 horas tras quedar suspendida la ZAS
  7. 7 Retrasos en el TRAM de Alicante en plena hora punta por una incidencia ya resuelta
  8. 8 Las cinco noticias más importantes de Alicante este lunes 1 de diciembre
  9. 9 La Policía Nacional irrumpe en dos negocios de Benidorm usados como tapadera para el tráfico de drogas
  10. 10 Alicante estrena su mayor hub de recarga eléctrica para coches: 14 puntos en pleno centro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante 'Navidad sin Pantallas' regresa a Elche con nuevas actividades para promover el ocio en familia

&#039;Navidad sin Pantallas&#039; regresa a Elche con nuevas actividades para promover el ocio en familia