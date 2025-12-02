'Navidad sin Pantallas' regresa a Elche con nuevas actividades para promover el ocio en familia La campaña se celebrará del 12 al 27 de diciembre con juegos, talleres y cuentacuentos gratuitos en la ciudad y pedanías

El Ayuntamiento de Elche impulsa una nueva edición de 'Navidad sin Pantallas' con actividades gratuitas para disfrutar en familia.

El Ayuntamiento de Elche, a través de la Concejalía de Sanidad y la UPCCA, pone en marcha una nueva edición de 'Navidad sin Pantallas', una campaña que por tercer año consecutivo busca fomentar el uso responsable de dispositivos digitales y ofrecer alternativas de ocio saludable durante las fiestas.

La concejala del área, Inma Mora, ha recordado que la iniciativa «nació hace tres años para concienciar del uso responsable de pantallas e intentar minimizar su abuso», especialmente en unas fechas en las que los niños preparan sus cartas a Papá Noel y los Reyes Magos. Además, ha señalado que es importante implicar también a los adultos, ya que «un uso excesivo del móvil o las redes sociales puede tener consecuencias negativas en el desarrollo de los jóvenes».

Como complemento a las actividades, la hostelería del municipio volverá a repartir manteles con juegos y estuches de pinturas en restaurantes y cafeterías, ofreciendo a los niños una alternativa creativa al móvil mientras comen.

Cartel de la campaña 'Navidad sin Pantallas', que incluye todas las actividades familiares previstas del 12 al 27 de diciembre. A.E.

Por su parte, el educador de la UPCCA, Salvador Martínez, ha destacado que todas las propuestas están pensadas «para reforzar el papel de las familias en la prevención» y puntualiza que «no son actividades para dejar a los niños, sino para participar juntos y crear espacios de convivencia».

La programación se desarrollará del 12 al 27 de diciembre, con actividades gratuitas en el casco urbano y en pedanías como Torrellano o La Hoya. Habrá tardes de juegos de mesa, gincanas familiares, talleres, pintacaras y cuentacuentos en espacios como la Oficina de Turismo o la Plaza dels Algeps, fomentando la creatividad, la socialización y el disfrute compartido.