La portavoz municipal, Inma Mora, durante la presentación del proyecto del nuevo centro sociocultural de Jayton. A.E.

Luz verde a las obras del nuevo centro sociocultural de Jayton en el barrio de Carrús

El proyecto, adjudicado por 13,9 millones, transformará el antiguo solar con un auditorio, cine y oficinas municipales desde 2026

Ismael Martínez

Ismael Martínez

Elche

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:29

Comenta

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este 27 de noviembre la adjudicación definitiva de las obras del nuevo centro sociocultural de Jayton, una infraestructura llamada a convertirse en uno de los grandes espacios públicos de referencia del barrio de Carrús. El proyecto, valorado en 13,9 millones de euros, será ejecutado por la UTE Alcudia Servicios y Obras e Involucra, y prevé el inicio de las obras durante el primer trimestre de 2026, con un plazo de ejecución de 18 meses.

El futuro edificio contará con 4.400 metros cuadrados construidos sobre el antiguo solar de Jayton e incluirá un auditorio con capacidad para 500 personas, un cine de 130 butacas, una sala polivalente de 155 metros cuadrados y cerca de 1.000 metros dedicados a oficinas municipales. La instalación dispondrá además de un gran escenario de 300 metros cuadrados, una cafetería distribuida en dos plantas y dos sótanos con aparcamiento para 170 vehículos, vigilados y con acceso directo a las dependencias principales.

Según ha explicado la portavoz municipal, Inma Mora, «se trata de un proyecto innovador y transformador, que está a la altura de lo que el barrio de Carrús merece». El diseño contempla dos volúmenes diferenciados: un bloque rectangular destinado al auditorio, situado al norte de la parcela, y otro edificio lineal de tres alturas que albergará las áreas administrativas y una sala multiusos. Ambos estarán conectados por una gran plaza abierta a la avenida de Novelda, concebida como espacio de encuentro ciudadano.

Reconocimiento a los artesanos de la palma blanca

En la misma sesión, la Junta de Gobierno Local ha acordado dedicar a los artesanos de la palma blanca el espacio público de la Plaza del Rey Jaume I. Este homenaje coincide con el 25 aniversario de la declaración del Palmeral de Elche como Patrimonio de la Humanidad, que se celebra el próximo 30 de noviembre, y busca visibilizar de forma permanente la labor de este colectivo.

Mora ha resaltado que «durante siglos, el Palmeral ha sido mucho más que un elemento de valor agrario; hoy es un símbolo de identidad que todos los ilicitanos sentimos como propio». La portavoz ha subrayado que la artesanía de la palma blanca ha contribuido de forma decisiva a preservar este legado: «Han mantenido viva una tradición que no solo representa una de nuestras señas culturales más valiosas, sino que proyecta al mundo la singularidad de nuestra ciudad y de celebraciones como la Semana Santa».

Asimismo, ha destacado que el oficio, transmitido de generación en generación, «ha sido una garantía para la puesta en valor del patrimonio y de toda la cultura que rodea a la palma blanca ilicitana».

Otras decisiones

La Junta también ha aprobado el expediente de modificación nº38 del presupuesto municipal de 2025 por generación de créditos, con un importe de 51.326 euros, destinados al programa Platea y a la financiación extraordinaria para la reparación del colector de La Hoya.

