Elche avanza 76 viviendas de alquiler asequible en el Travalón para jóvenes El Ayuntamiento impulsa un nuevo edificio con precios limitados, garajes económicos y un modelo pionero para ampliar el parque público municipal

El alcalde Pablo Ruz y responsables de PIMESA formalizan el replanteo del edificio de 76 viviendas asequibles en el Travalón.

Ismael Martínez Elche Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:16

El Ayuntamiento de Elche ha presentado este 1 de diciembre el replanteo del edificio de 76 viviendas de alquiler asequible en el barrio de Travalón, un proyecto impulsado por Pimesa que, según el alcalde Pablo Ruz, supone «un paso decisivo para ampliar la oferta habitacional dirigida a la juventud ilicitana». El inmueble, de 6.300 m², incluye además dos grandes locales comerciales en planta baja y 75 plazas de aparcamiento.

Las tipologías contemplan pisos de entre 46 y 82 m², distribuidos en 10 viviendas de tres dormitorios, 54 de dos habitaciones y 12 de un dormitorio. Ruz ha señalado que las obras «estaban iniciadas y acreditadas desde junio», lo que permite «garantizar la financiación y avanzar sin retrasos en el desarrollo del edificio».

El alcalde ha detallado una horquilla de precios «realmente asequible», con alquileres que irán desde 221 euros mensuales para las viviendas más pequeñas hasta 570 euros para las de mayor superficie. Las plazas de garaje oscilarán entre 65 y 109 euros al mes, siempre ajustadas a la renta personal del solicitante. Las condiciones de acceso se publicarán entre mayo y junio de 2026, momento en el que se activará el listado de interesados.

Imágenes del acto celebrado en Travalón, donde el Ayuntamiento detalla precios, plazos y características del nuevo edificio de alquiler asequible. T.A.

Este proyecto se suma a otros procesos de adjudicación en marcha, como las 150 viviendas del entorno de El Corte Inglés, dentro de la estrategia municipal para ampliar el parque público. Ruz ha adelantado que el consistorio trabaja ya en «fórmulas jurídicas» para transformar parcelas dotacionales en suelo destinado a vivienda protegida, un mecanismo que permitiría habilitar nuevos espacios sin necesidad de desarrollos adicionales. «No es fácil, pero es viable y jurídicamente sólido», ha afirmado.

Desde Pimesa, su gerente, Antonio Martínez, ha subrayado el carácter pionero de la iniciativa. Explica que el edificio del Travalón será el primero que se incorpore al parque municipal de vivienda en alquiler, ofreciendo distintas opciones habitacionales para jóvenes. También remarca que el proyecto no cuenta con financiación europea, aunque mantiene exigentes estándares constructivos y energéticos. «Será un edificio eficiente y estéticamente competitivo con su entorno», asegura.

Con este replanteo, el Ayuntamiento consolida una política orientada a generar vivienda asequible mediante colaboración público-privada, aprovechando el suelo disponible y garantizando precios limitados en un momento de fuerte tensión inmobiliaria.