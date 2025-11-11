Pimesa invertirá 28,9 millones de euros en 2026 con el Mercado Central, Porfirio Pascual y San Antón como ejes principales El plan anual de inversiones contempla 17 millones destinados a vivienda y el inicio de la urbanización de la ampliación de Elche Parque Empresarial

El edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler presenta el plan de inversiones de Pimesa para 2026, con actuaciones clave en vivienda y patrimonio urbano.

Ismael Martinez Elche Martes, 11 de noviembre 2025, 13:45 Comenta Compartir

El Consejo de Administración de Pimesa ha aprobado su Programa Anual de Actuaciones, Inversiones y Financiación para 2026, con una previsión total de 28,9 millones de euros, de los cuales 17 millones se destinarán al desarrollo de políticas de vivienda en distintos barrios de Elche.

El vicealcalde y edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, ha explicado que uno de los proyectos más relevantes será la rehabilitación integral del barrio de Porfirio Pascual, junto a la reurbanización de su entorno, con una inversión prevista de 8,7 millones de euros.

El próximo año también comenzarán las obras del nuevo edificio de 45 viviendas en San Antón, destinado al realojo de familias propietarias del bloque 8, cuya demolición se incluye en el plan junto al derribo de los bloques 11, 12, 13 y 14 de la primera fase del barrio. En paralelo, se redactará un Programa de Actuación Integrada para reordenar los solares resultantes y continuar el proceso de renovación urbana, con una inversión de 3,5 millones de euros.

Asimismo, este mes de noviembre se inician las obras del edificio de 76 viviendas de alquiler asequible en Travalón, con una inversión de 4,8 millones, y se prevé que en 2026 comiencen las obras de urbanización de la ampliación de Elche Parque Empresarial, tras la aprobación del proyecto de reparcelación. En este ámbito, la inversión ascenderá a 3,1 millones de euros.

Soler ha destacado también la rehabilitación del Mercado Central y la adecuación de su entorno, cuyas obras concluirán a lo largo del próximo año, con una inversión estimada de 5,7 millones de euros. Además, continuará la construcción del Centro Sociocultural de Torrellano, iniciado en septiembre, con una dotación de 2,6 millones.

La previsión de cifra de negocio de Pimesa para 2026 se sitúa en 31,7 millones de euros, impulsada por la venta de terrenos en Vallongas y Saladas, solares para vivienda protegida y la comercialización de las últimas 20 viviendas del edificio San Antón 4. El patrimonio neto de la sociedad alcanzará los 61,3 millones de euros al cierre del ejercicio.