Comienzan las obras de reurbanización y mejora de la calle Clara Campoamor de Elche Los trabajos se prolongarán durante tres meses y se centran en el reemplazo del firme y bordillos, mediana o alcorques

Todo Alicante Alicante Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:50

Esta semana comienzan las obras de reurbanización y mejora de la calle Clara Campoamor, en Carrús, para poner solución de manera definitiva a los problemas de proliferación de socavones en la calzada que sufren los vecinos de esta zona desde hace más de 20 años.

El edil de Contratación y Servicios Públicos, Claudio Guilabert, ha afirmado que «era un compromiso la reforma integral de la calle como consecuencia de los socavones aparecidos en los últimos años, sin solución por parte de anteriores gobiernos, y ahora este gobierno municipal va a llevar a cabo una medida definitiva para acabar con ellos tras el último aparecido hace unos meses».

Las obras consisten en la reurbanización y mejora de la calzada en el tramo de la calle Campoamor, en el cruce con calle Francisco Miller Giner y con la conclusión en intersección con la calle Juan Maciá Esclapez, con un trazado en línea recta de 110 metros.

La actuación se centra en el reemplazo completo del paquete de firme y explanada de la calzada. Dado que la calle se encuentra en un entorno urbano consolidado, con edificios de más de cincuenta años, se ha optado por una alternativa que minimice posibles afecciones, principalmente las vibraciones, ruidos y polvo.

La nueva rasante se ha proyectado de manera que mejore el confort y la seguridad del tráfico rodado y así evitar los cambios de rasantes actuales consecuencia de los asentamientos.

Los primeros trabajos a llevar a cabo son la demolición de firme existente y bordillos de las aceras, además de la demolición de la mediana, alcorques y elementos singulares en calzada.

Tras la excavación del firme, está prevista la renovación del colector de saneamiento que discurre por el lado oeste de la calzada en la calle Clara de Campoamor y de parte del colector existente en la Patricio Ruíz Gómez por parte de Aigües d'Elx, que ya en el mes de junio inició los trabajos de instalación de las nuevas acometidas de agua.

Una vez el colector, acometidas domiciliarias, imbornales y los pozos hayan sido renovados por Aigües d'Elx, se procederá al relleno de zanjas y a la creación de la nueva explanada.

El concejal del distrito, Samuel Ruiz, ha señalado que esta era una «reivindicación de los vecinos de Clara Campoamor que llevaban años exigiendo una solución». Ante esta situación, ha dicho, «había que tomar una decisión firme y llevar a cabo una actuación contundente que es lo que este gobierno municipal ha hecho, no queríamos hacer más parches si no escuchar a los vecinos y paliar esta problemática para siempre».

En este sentido, ha dejado claro que la «única solución era la reforma integral en la calle» y ha pedido paciencia a los vecinos por las obras, «que son necesarias para lo que el barrio pide».

El presupuesto asciende a 373.000 euros y los trabajos se prolongarán durante tres meses. En este sentido, Guilabert ha explicado que se llevará a cabo el cierre íntegro de la calle para avanzar más rápido por recomendación de los ingenieros municipales y Policía Local, de ahí la reducción del plazo a la mitad.

