Urgente El aeropuerto de Alicante-Elche ya supera los 17 millones de pasajeros este 2025 tras un octubre de récord
La calle Mare Déu de l'Assumpció inicia su transformación con obras destinadas a mejorar accesibilidad y renovar el entorno urbano. A.E.

Elche inicia la renovación integral de la calle Mare Déu de l'Assumpció para mejorar la accesibilidad en el Raval

La intervención incorpora plataforma única, nueva iluminación, arbolado y soterramiento de cableado con una inversión municipal de 225.000 euros

Ismael Martinez

Elche

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:46

Comenta

El Ayuntamiento de Elche ha puesto en marcha esta semana las obras de mejora de la accesibilidad y modernización de la calle Mare Déu de l'Assumpció, uno de los principales viales del barrio del Raval. La actuación, dotada con un presupuesto de 225.000 euros, transformará por completo esta vía mediante la creación de una plataforma única, la renovación del alumbrado, la plantación de arbolado y el soterramiento de las instalaciones aéreas.

El concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilabert, ha visitado la zona para conocer el inicio de los trabajos y ha destacado que estas actuaciones «representan un paso decisivo en el proceso de modernización del Raval, un barrio emblemático que a lo largo de 2025 ha experimentado importantes avances en materia de accesibilidad».

Imágenes del inicio de las obras en la calle Mare Déu de l'Assumpció, que avanzan para modernizar el Raval. A.E.
Imágenes del inicio de las obras en la calle Mare Déu de l'Assumpció, que avanzan para modernizar el Raval.
Imagen secundaria 1 - Imágenes del inicio de las obras en la calle Mare Déu de l'Assumpció, que avanzan para modernizar el Raval.
Imagen secundaria 2 - Imágenes del inicio de las obras en la calle Mare Déu de l'Assumpció, que avanzan para modernizar el Raval.

Guilabert ha detallado que la intervención «incluye la creación de plataforma única, el soterramiento del cableado, la mejora de la iluminación y la incorporación de nuevo arbolado», y ha señalado que el propósito es «finalizar todas las obras de plataformas únicas en el Raval antes de final de año y completar la renovación en 2026 con la actuación prevista en la calle Puertas Tahullas».

Las obras, adjudicadas a la empresa Involucra S.L., cuentan con un plazo de ejecución aproximado de dos meses, por lo que está previsto que concluyan antes de las fiestas navideñas.

Esta intervención se suma a las ya ejecutadas en el Raval en las calles Espí, Mare de Déu de la Soletat, Travesía de Sant Roc, Bufart y Lago, consolidando la transformación urbana de este histórico barrio ilicitano.

