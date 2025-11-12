Elche inicia la redistribución del tráfico en Arenales del Sol para mejorar circulación y aparcamiento Las obras permitirán un 35% más de plazas y una mayor fluidez en la avenida San Bartolomé de Tirajana

Las obras en la avenida San Bartolomé de Tirajana avanzan para mejorar la circulación y el aparcamiento en Arenales del Sol.

El Ayuntamiento de Elche ha iniciado las obras de redistribución del tráfico en la avenida de San Bartolomé de Tirajana, en Arenales del Sol. La actuación, con una inversión de 186.000 euros y un mes de duración, tiene como objetivo mejorar la circulación y aumentar la capacidad de aparcamiento en uno de los principales viales de la pedanía.

El concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilabert, ha visitado este miércoles la zona, destacando que «la intervención abarca 1.400 metros de la avenida, que pasará a contar con un único carril de circulación en dirección Alicante, y permitirá ganar un 35% más de plazas de aparcamiento al cambiar los estacionamientos junto a la playa de línea a batería».

Las obras incluyen la mejora del firme de toda la calzada, desde la rotonda situada a la altura del número 52 hasta la calle Isla de Menorca, donde también se adaptarán los aparcamientos y se mantendrán ambos sentidos de circulación.

Trabajos en marcha en la avenida San Bartolomé de Tirajana para optimizar el tráfico y las zonas de estacionamiento.

Asimismo, el proyecto contempla la conservación de las paradas de autobús y la instalación de varios pasos de peatones elevados. Según Guilabert, estas mejoras «permitirán una mayor fluidez, ya que anteriormente el paseo quedaba estrecho para el paso de autobuses o camiones de basura».

El tráfico en dirección a Santa Pola se desviará por las calles Costa Blanca y Bahía, ambas con doble carril, con el fin de optimizar la movilidad en la zona.

El edil ha recordado además que esta actuación «se suma a otras obras que se están llevando a cabo en Arenales del Sol, como la construcción del nuevo tanque de tormentas promovido por Aigües d'Elx, con una inversión de 1,1 millones de euros, que evitará inundaciones en un área especialmente afectada por las lluvias».

