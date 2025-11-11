Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El concejal de Deportes, José Antonio Román, presenta el cartel del IX Duatlón CTB 'Ciudad de Elche', que se celebrará el 16 de noviembre. A.E.

Elche acoge el IX Duatlón CTB 'Ciudad de Elche' este 16 de noviembre

La prueba, con salida en el Paseo de la Estación, contará con modalidades individual y por relevos y reunirá a clubes de toda la provincia y otras regiones de España

Ismael Martinez

Elche

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:12

El próximo domingo 16 de noviembre, el Paseo de la Estación volverá a convertirse en el epicentro del deporte con la celebración del IX Duatlón CTB 'Ciudad de Elche', una cita consolidada en el calendario deportivo ilicitano que combina atletismo y ciclismo en un entorno urbano emblemático.

El edil de Deportes, José Antonio Román, ha señalado que se trata de «una prueba muy emocionante y atractiva, que reúne a clubes de toda la provincia y de algunas partes de España». La salida está prevista para las 10:00 horas, mientras que la entrega de trofeos se celebrará en torno a las 13:30 horas.

El Paseo de la Estación volverá a llenarse de deportistas con la novena edición del Duatlón CTB 'Ciudad de Elche'.
El Paseo de la Estación volverá a llenarse de deportistas con la novena edición del Duatlón CTB 'Ciudad de Elche'. A.E.

Organizado por el Club Triatlón Baeza en colaboración con el Ayuntamiento de Elche, el recorrido constará de 5 kilómetros de carrera a pie, 20 kilómetros en bicicleta por la Ronda Norte y un último tramo de 2,5 kilómetros por el centro histórico y la ladera del río.

El evento contará, como en ediciones anteriores, con modalidades individual y por relevos, y todos los participantes recibirán medalla conmemorativa. El precio es de 42 euros para no federados, 30 euros para federados en la modalidad individual y 45 euros en caso de participación por parejas.

