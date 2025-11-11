Elche acoge el IX Duatlón CTB 'Ciudad de Elche' este 16 de noviembre
La prueba, con salida en el Paseo de la Estación, contará con modalidades individual y por relevos y reunirá a clubes de toda la provincia y otras regiones de España
Ismael Martinez
Elche
Martes, 11 de noviembre 2025, 14:12
El próximo domingo 16 de noviembre, el Paseo de la Estación volverá a convertirse en el epicentro del deporte con la celebración del IX Duatlón CTB 'Ciudad de Elche', una cita consolidada en el calendario deportivo ilicitano que combina atletismo y ciclismo en un entorno urbano emblemático.
El edil de Deportes, José Antonio Román, ha señalado que se trata de «una prueba muy emocionante y atractiva, que reúne a clubes de toda la provincia y de algunas partes de España». La salida está prevista para las 10:00 horas, mientras que la entrega de trofeos se celebrará en torno a las 13:30 horas.
Organizado por el Club Triatlón Baeza en colaboración con el Ayuntamiento de Elche, el recorrido constará de 5 kilómetros de carrera a pie, 20 kilómetros en bicicleta por la Ronda Norte y un último tramo de 2,5 kilómetros por el centro histórico y la ladera del río.
El evento contará, como en ediciones anteriores, con modalidades individual y por relevos, y todos los participantes recibirán medalla conmemorativa. El precio es de 42 euros para no federados, 30 euros para federados en la modalidad individual y 45 euros en caso de participación por parejas.