Representantes institucionales durante el acto inaugural de la exposición. A.E.

Elche inaugura la exposición permanente '2500. Entre el Huerto del Cura y La Alcudia'

La muestra une naturaleza, arqueología y memoria cultural a través de un recorrido sobre la historia ilicitana

Ismael Martinez

Elche

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:11

Elche celebró el pasado sábado 4 de octubre la inauguración de la exposición permanente '2500. Entre el Huerto del Cura y La Alcudia. Dos espacios, una historia', una propuesta que une naturaleza, arqueología y memoria cultural. La muestra, ubicada en el Huerto del Cura, propone un recorrido simbólico de 2.500 años de historia y 2.500 metros de distancia entre ambos enclaves.

El proyecto ha sido posible gracias a la colaboración entre el Huerto del Cura, la Fundación La Alcudia de la Universidad de Alicante y el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico (INAPH). Durante el acto inaugural, representantes de estas entidades, autoridades locales y miembros del ámbito académico destacaron el valor de esta iniciativa para acercar el pasado de Elche a la ciudadanía y poner en diálogo dos símbolos del patrimonio ilicitano.

El evento contó con las intervenciones de Vicente Federico Orts, director del Huerto del Cura, quien repasó la historia del jardín y el origen de la exposición; Mercedes Tendero Porras, arqueóloga de La Alcudia, que explicó la conexión entre agua, tierra e historia en el devenir de Elche; y Ángel Rocamora, arquitecto y museólogo, diseñador de la muestra, que expresó su satisfacción por haber participado en un proyecto tan singular.

También participaron Juan Mora Pastor, vicerrector de Investigación de la Universidad de Alicante, y José Antonio Román, concejal de Medio Ambiente y Deportes del Ayuntamiento de Elche, quien subrayó la emoción de ver unidos «los lugares más mágicos de la ciudad». El acto concluyó con el corte de cinta inaugural, realizado junto a la concejala de Cultura y Turismo, Irene Ruiz Nortes, y otros representantes institucionales.

Con esta exposición, el Huerto del Cura y La Alcudia refuerzan su papel como espacios de divulgación, conservación e investigación, invitando a descubrir cómo pasado y presente se entrelazan en un mismo relato. La muestra permanecerá abierta al público de forma permanente y se podrá visitar con la entrada habitual al Huerto del Cura.

