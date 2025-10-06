Elche completa la implantación del contenedor marrón: ocho nuevas rutas consolidan el servicio La ciudad alcanza cobertura total con más de mil depósitos y mejora un 35 % la recogida de materia orgánica

Ismael Martinez Elche Lunes, 6 de octubre 2025, 12:25 Comenta Compartir

El contenedor marrón ya es una realidad en todo el término municipal de Elche. El Ayuntamiento y UTE Elche han completado el plan de implantación de la fracción orgánica en barrios y pedanías, con ocho rutas dedicadas a la recogida de este tipo de residuos. En total, el servicio cuenta con más de un millar de contenedores distribuidos por todo el municipio. según ha anunciado el equipo de gobierno.

Los polígonos industriales han sido los últimos en incorporarse a esta nueva red, entre ellos Elche Parque Empresarial, donde el servicio comenzó a prestarse el pasado 1 de octubre. En este trazado también se han incluido los polígonos de Carrús y el Parque Agroalimentario La Alcudia, entre otros.

Durante el verano se completó la instalación de contenedores marrones en las partidas pendientes (Ferriol, Altabix, Bonavista, La Galia, Los Limoneros, Vallongas, Santa Ana, Saladas, Jubalcoi, Maitino, Buenos Aires y Torre Azul), cubriendo así todas las pedanías del municipio.

Con estas últimas incorporaciones, el 100 % de las pedanías y todo el casco urbano disponen ya de recogida de fracción orgánica. De esta forma, el servicio culmina su expansión en el último trimestre del año, adelantando varios meses el calendario previsto: la implantación total estaba programada inicialmente para el quinto año del contrato, que concluye en mayo de 2026.

Los resultados obtenidos desde el inicio del plan «son muy positivos». En 2024 se recogió un 35 % más de residuos orgánicos que el año anterior y, en lo que va de 2025, la cifra supera en un 21 % a la registrada en el mismo periodo del año pasado, según datos municipales.

La recogida de esta fracción se realiza en horario de mañana en las pedanías y por la noche en el casco urbano. Los contenedores, de color marrón y con una capacidad de 2.000 litros (excepto los del centro histórico y el barrio del Raval), son de carga lateral y están destinados a restos de comida, fruta, verdura, carne, pescado, posos de café, infusiones, pequeños restos de jardinería, papel de cocina, servilletas sucias, cáscaras, marisco, frutos secos, corchos, cerillas y serrín.