Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Elche ha registrado en agosto una ocupación hotelera del 92,4 %, el mejor dato del año. AETE

Elche alcanza en agosto una ocupación hotelera del 92,4%, el mejor dato del año

La cifra apenas baja una décima respecto a 2024, mientras que el precio medio por habitación marca récord con 113,44 euros

Ismael Martinez

Elche

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:34

Elche ha cerrado agosto con una tasa de ocupación hotelera del 92,4 %, apenas una décima menos que en el mismo mes de 2024 y el mejor dato del año, situándose 1,8 puntos por encima del registrado en julio, según datos de la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE).

El precio medio por habitación se ha establecido en 113,44 euros, el máximo no solo de 2025 sino también de la serie histórica, superando en 5,38 euros la cifra interanual. De esta forma, se mantiene la tendencia de este año, en el que las ocupaciones han quedado ligeramente por debajo de 2024, pero con una rentabilidad por habitación superior, según las mismas fuentes.

La motivación principal de los turistas ha sido vacacional (70,3 %), frente a los viajes de negocios (29,7 %). En cuanto a la procedencia, la demanda ha sido sobre todo nacional (74,3 %), mientras que el cliente internacional ha representado un 25,7 %. Entre estos últimos, los viajeros franceses han liderado la estadística (28,8 %), seguidos de británicos (19,4 %), alemanes (8,8 %), neerlandeses (8,2 %) e italianos (6 %).

Los fines de semana, muchos hoteles han colgado el cartel de completo, coincidiendo con las Fiestas Patronales y con los encuentros deportivos del Elche CF frente al Real Betis y Levante UD, que también han tenido impacto en las altas ocupaciones.

En paralelo, el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández ha cerrado agosto con 2.098.522 pasajeros, un 6,9 % más que en 2024, y acumula 13,4 millones en los ocho primeros meses del año (+9,1 %). A nivel nacional, la tasa de ocupación hotelera se ha situado en el 70,6 %, con un precio medio de 170,23 euros y una estancia media de 3,43 días.

El sector confía en mantener en septiembre un buen nivel de ocupación, en línea con 2024, y seguir reforzando tarifas, aunque los precios de Elche siguen por debajo de los de su entorno más cercano, un reto aún pendiente para la hotelería local.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alicante se prepara para cuatro días de cortes de luz en varios barrios de la ciudad
  2. 2 Así será el nuevo barrio de la Albufereta: viviendas, parque, hoteles y un museo al aire libre
  3. 3 Crimen en Benidorm: detenida una británica por estrangular a una amiga en el Rincón de Loix
  4. 4 La Policía Local de Alicante retira decenas de coches y motos abandonados en la Zona Norte
  5. 5 El drama oculto tras el lavadero de Sant Joan: una disputa familiar que acabó en tragedia
  6. 6 Estas son las 14 croquetas que competirán en el primer campeonato de Alicante
  7. 7 Seis heridos tras saltarse un vehículo un control de la Guardia Civil en la AP-7 de Alicante y embestir a una patrulla
  8. 8 ¡Y ya van 13! La hoguera Alfonso el Sabio también volverá a plantar en categoría Especial en 2026
  9. 9 Alerta entre familias y profesores por temperaturas que llegan a rozar los 40 grados en aulas alicantinas
  10. 10 Operativo policial conjunto para acabar con un mercadillo ilegal en la zona Norte de Alicante donde se vendían objetos robados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Elche alcanza en agosto una ocupación hotelera del 92,4%, el mejor dato del año

Elche alcanza en agosto una ocupación hotelera del 92,4%, el mejor dato del año