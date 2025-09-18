Elche alcanza en agosto una ocupación hotelera del 92,4%, el mejor dato del año La cifra apenas baja una décima respecto a 2024, mientras que el precio medio por habitación marca récord con 113,44 euros

Ismael Martinez Elche Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:34

Elche ha cerrado agosto con una tasa de ocupación hotelera del 92,4 %, apenas una décima menos que en el mismo mes de 2024 y el mejor dato del año, situándose 1,8 puntos por encima del registrado en julio, según datos de la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE).

El precio medio por habitación se ha establecido en 113,44 euros, el máximo no solo de 2025 sino también de la serie histórica, superando en 5,38 euros la cifra interanual. De esta forma, se mantiene la tendencia de este año, en el que las ocupaciones han quedado ligeramente por debajo de 2024, pero con una rentabilidad por habitación superior, según las mismas fuentes.

La motivación principal de los turistas ha sido vacacional (70,3 %), frente a los viajes de negocios (29,7 %). En cuanto a la procedencia, la demanda ha sido sobre todo nacional (74,3 %), mientras que el cliente internacional ha representado un 25,7 %. Entre estos últimos, los viajeros franceses han liderado la estadística (28,8 %), seguidos de británicos (19,4 %), alemanes (8,8 %), neerlandeses (8,2 %) e italianos (6 %).

Los fines de semana, muchos hoteles han colgado el cartel de completo, coincidiendo con las Fiestas Patronales y con los encuentros deportivos del Elche CF frente al Real Betis y Levante UD, que también han tenido impacto en las altas ocupaciones.

En paralelo, el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández ha cerrado agosto con 2.098.522 pasajeros, un 6,9 % más que en 2024, y acumula 13,4 millones en los ocho primeros meses del año (+9,1 %). A nivel nacional, la tasa de ocupación hotelera se ha situado en el 70,6 %, con un precio medio de 170,23 euros y una estancia media de 3,43 días.

El sector confía en mantener en septiembre un buen nivel de ocupación, en línea con 2024, y seguir reforzando tarifas, aunque los precios de Elche siguen por debajo de los de su entorno más cercano, un reto aún pendiente para la hotelería local.