Elche también se queda sin fondos europeos y financiará las obras con recursos propios El Ayuntamiento recurrirá la resolución por la que pierde 12 millones en inversiones para proyectos

Adrián Mazón Alicante Viernes, 3 de octubre 2025, 17:38

Los fondos europeos EDIL también han dejado fuera al municipio de Elche, cuyo Ayuntamiento había solicitado 12 millones para financiar cinco grandes proyectos. Se trata de una decisión «arbitraria e injustificable», según el alcalde Pablo Ruz, que recurrirán con el fin de conocer los criterios de baremación utilizados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

La propuesta del Ayuntamiento de Elche incluía cinco grandes proyectos por un valor global de 20 millones de euros, de los cuales 12 millones se preveían financiar con fondos europeos y los ocho restantes con aportación municipal. Sin embargo, Ruz ha señalado que «todos estos proyectos siguen adelante con o sin financiación europea», ya que usarán recursos propios.

Así, una de las actuaciones que Elche ha presentado a estos fondos EDIL es el proyecto Jayton, que contempla nuevas oficinas municipales, un auditorio de 400 plazas y un aparcamiento de 240 vehículos. Esta inversión asciende a más de 12 millones de euros, la cual es «irrenunciable» y está «en licitación y pagado con fondos municipales».

También se han incluido las actuaciones en los mercados de Plaza Madrid y Plaza Barcelona, la adquisición de autobuses eléctricos destinados a reforzar las principales líneas de transporte, la renaturalización de patios escolares en los colegios Ausiàs March y Casablanca y un proyecto de digitalización dirigido a mejorar la gestión de la movilidad.

Asimismo, el Ruz ha denunciado la desigualdad territorial en el reparto de las ayudas. «Si han visto la resolución, Andalucía percibe 735 millones de euros mientras que la Comunitat Valenciana apenas 94. Hay muchas respuestas que necesitamos y muchas preguntas que hacer», ha señalado.