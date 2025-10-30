Elche celebra la Gala del Deporte Ilicitano para reconocer a sus deportistas y clubes más destacados El Centro de Congresos será el escenario de una noche de homenajes al esfuerzo, la trayectoria y los logros del ámbito local

El Centro de Congresos Ciudad de Elche será este 30 de octubre, a partir de las 21.00 horas, el escenario de la Gala del Deporte Ilicitano 2024-2025, una cita en la que el Ayuntamiento rendirá homenaje a los deportistas, clubes y entidades que han destacado a lo largo de la temporada, así como a personas cuya trayectoria ha contribuido de manera decisiva al desarrollo del deporte local.

El Elche CF recibirá el 'Premio Ayuntamiento de Elche' al club más destacado de la temporada por su ascenso a Primera División, mientras que la nadadora Ángela Martínez será reconocida con el 'Premio Ciutat d'Elx' a la mejor deportista por sus éxitos internacionales. Además, la empresa Manolet Almonds será galardonada con el 'Premio Palmerar d'Elx' por su apoyo constante al deporte ilicitano, y el Club Intangco será distinguido por su 50 aniversario.

En la categoría 'Dama d'Elx', que reconoce una vida dedicada al deporte, los finalistas son Daniel Parres Puerto, referente en el mundo de la vela; Zoilo Martín de la Sierra Molina, jugador, presidente y directivo del Club Balonmano Elche; y Javier Sánchez Bri, nadador con una destacada trayectoria a nivel europeo. En el apartado de valores humanos, el 'Premio Misteri d'Elx' cuenta como nominados al Club Algar, por su labor en la gimnasia de integración; al Club Dance And Kids, por su impulso del baile deportivo; y al Club Ciclista DemolisionBike, por su compromiso social.

También se entregará el 'Premio Elx Ciutat d'Esports', que distingue la promoción del deporte local. Optan a este galardón Jerónimo Cartagena González, entrenador vinculado al balonmano en Torrellano; el Club Deportivo Parres, que gestiona diversas escuelas náuticas; y Juan Pedro Espinosa Lidón, impulsor del balonmano en el deporte escolar.

Por su parte, el 'Premio De Illice a Elche' reconocerá hechos históricos relevantes para el deporte ilicitano, con el ATS Club Elche (por la primera liga de diversidad funcional de baloncesto), el CBRS Elche (por su ascenso a 1ª Nacional) y el Club Atletismo Decatlón Elche (por el primer Meeting Nacional de Atletismo) entre los candidatos.

La novedad de esta edición es la creación de la categoría máster, que premia a deportistas veteranos aún en activo. Los nominados son M. Dolores Esteve Martínez, campeona nacional de bolos; Paqui Rodríguez Morcillo, medalla de bronce en el Campeonato de España de 1.500 metros; y Francisco José Pérez Ibáñez, destacado triatleta máster. La gala busca reconocer el esfuerzo, la dedicación y los valores que hacen del deporte ilicitano un referente de superación y orgullo para la ciudad.