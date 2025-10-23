Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Ruz, en el centro, durante su comparecencia ante los medios de comunicación. TA

Elche, elegida Capital Mediterránea del Deporte 2026

El alcalde destaca la proyección internacional que reportará una distinción avalada por la Unesco

R.E.

Elche

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:13

Comenta

Elche ha sido elegida por la Asociación de Capitales y Ciudades Europeas del Deporte (ACES), entidad dependiente de la Unesco, como Capital Mediterránea del Deporte en 2026 al obtener la máxima puntuación de todas las ciudades que concurrieron a esta distinción.

Así lo ha dado a conocer este jueves el Ayuntamiento ilicitano a través del alcalde Pablo Ruz, quien ha señalado que este nombramiento «supone iniciar una senda aún no explorada, a excepción del Elche CF, de abrir todo el deporte base, toda la estructura deportiva de nuestro municipio al ámbito internacional». Ha añadido que esta capitalidad «nos proyecta muchísimo y nos da una visibilidad que vamos a saber aprovechar de una manera muy clara porque para Elche es bueno».

Ruz ha agradecido además el trabajo de la concejalía de Deportes y de la Fundación del Deporte Ilicitano. «Es bueno que Elche esté en el contexto internacional y dependiente de Unesco. Esto es el principio de todo lo bueno que está por venir en el año 2026 con una ciudad de primera, con un deporte en un ámbito internacional y siendo Capital Mediterránea del Deporte». Asimismo, ha dejado claro que esta es una oportunidad económica y una señal para «continuar apostando por el deporte».

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Por su parte, el edil de Deportes, J. Antonio Román, ha afirmado que Elche va a contar en 2026 con numerosos eventos deportivos con los que «situar al municipio en el sector internacional del deporte» y ha recordado que el próximo 11 de diciembre acudirán al Parlamento Europeo a recoger la bandera «para lucirla en Elche durante todo el año».

Elche cuenta con un gran ecosistema deportivo, con más de 250 instalaciones entre públicas, privadas y universitarias. De ellas, 119 son municipales, 87 privadas y 15 pertenecen a la Universidad Miguel Hernández, con la que el Ayuntamiento mantiene una colaboración ejemplar a través del Centro de Investigación del Deporte.

Además, cada semana más de 50.000 personas practican deporte en Elche, con más de 120 clubes y 200 competiciones anuales.

