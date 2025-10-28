Elche despide a Diego Quiles en una emotiva misa funeral en la Basílica de Santa María Familiares, amigos y representantes del club han acompañado el último adiós al expresidente franjiverde, símbolo de una etapa decisiva en la historia ilicitana

Los restos mortales de Diego Quiles han sido recibidos en la Basílica de Santa María, donde se ha celebrado una misa en su memoria.

Ismael Martinez Elche Martes, 28 de octubre 2025, 17:05 Comenta Compartir

La Basílica de Santa María ha acogido este martes por la mañana el funeral de Diego Quiles Navarro, expresidente del Elche CF y figura clave en la historia del club. A las once en punto han llegado sus restos mortales al templo, donde han sido recibidos por el sacerdote y también hijo adoptivo de la ciudad, José Antonio Valero, quien ha dado la bienvenida al féretro en la puerta principal. Con el sonido del órgano de fondo, el ataúd ha sido portado a hombros por sus familiares hasta el altar mayor.

El templo se ha llenado por completo, reflejo del cariño y la admiración que ha despertado Quiles entre los ilicitanos. Durante la homilía, el responsable de comunicación del Elche CF ha tomado la palabra para ensalzar su figura y recordar su papel fundamental en la salvación de la entidad franjiverde, a la que dedicó gran parte de su vida.

Como muestra de homenaje, el club ha confirmado que se guardará un minuto de silencio en el próximo partido en el Martínez Valero frente a la Real Sociedad, mientras que en los encuentros de esta semana (la Copa del Rey y la visita al FC Barcelona) los jugadores portarán brazaletes negros en señal de duelo por el fallecimiento de uno de los presidentes más importantes de la historia del Elche CF.

La despedida de Diego Quiles ha sido tan concurrida como su recordada proclamación en el Gran Teatro, cuando asumió la presidencia para evitar la desaparición del club. Con su fallecimiento, la ciudad de Elche pierde a uno de los grandes empresarios del calzado y a un referente del deporte y la identidad ilicitana.