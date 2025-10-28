Más de 420 agentes velarán por la seguridad en Elche durante Halloween y Todos los Santos El dispositivo especial permanecerá activo hasta el 2 de noviembre e incluye refuerzos en los cementerios, controles de tráfico y vigilancia nocturna

La Policía Local de Elche refuerza la vigilancia y el control del tráfico con motivo de las festividades de Halloween y Todos los Santos.

Ismael Martinez Elche Martes, 28 de octubre 2025, 17:11

La Policía Local de Elche ha puesto en marcha un dispositivo especial formado por más de 420 agentes con motivo de las celebraciones de Halloween y la festividad de Todos los Santos. El operativo, que se extenderá hasta el próximo domingo 2 de noviembre, tiene como objetivo facilitar el acceso de los ilicitanos a los cementerios y garantizar la seguridad en todo el municipio durante unos días en los que se espera una gran afluencia de personas.

El concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilabert, ha explicado que este despliegue busca tanto asegurar la movilidad en los camposantos como prevenir incidentes en los desplazamientos y en las zonas de ocio. Los cementerios del casco urbano y las pedanías permanecerán abiertos de manera ininterrumpida de 7:00 a 19:00 horas entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre, fechas en las que la Policía Local reforzará la vigilancia y el control del tráfico para garantizar un acceso fluido.

El inspector de la Policía Local, Senén Rodenas, ha señalado que se ha diseñado un dispositivo específico de tráfico entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, con unos 50 agentes que cubrirán el servicio en los cementerios durante el Día de Todos los Santos. Además, el comisario Israel Marco ha indicado que también se intensificará la seguridad nocturna en los días previos para evitar actos vandálicos o robos en los cementerios.

En la tarde y la noche del 31 de octubre, con motivo de Halloween, se desplegarán agentes por todo el término municipal para prevenir incidencias y la celebración de fiestas ilegales.

Con el fin de mejorar la movilidad, Guilabert ha animado a la ciudadanía a hacer uso del transporte público y ha anunciado un servicio especial de autobuses urbanos que funcionará del 29 de octubre al 2 de noviembre. Las líneas K1, K2, L y M, con parada en el cementerio Virgen de la Asunción, operarán entre las 7:00 y las 22:30 horas, mientras que la R4 lo hará hasta las 21:10. En el cementerio de San Agatángelo, la línea CN prestará servicio de 8:30 a 18:30 horas.

En cuanto al cementerio de l'Altet, la línea R9 ofrecerá un horario especial de 7:00 a 21:30 horas los días 29, 30 y 31 de octubre, y de 8:00 a 22:30 horas los días 1 y 2 de noviembre. Además, el 1 de noviembre se habilitará la línea CX, que conectará el cementerio nuevo y el viejo entre las 9:00 y las 18:00 horas. También se pondrá en marcha un autobús gratuito al cementerio de Torrellano los días 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre, con salida desde la parroquia de la Inmaculada Concepción y viaje de regreso incluido.

El edil de Pedanías, Pedro José Sáez, ha anunciado además que, con la colaboración de voluntarios de Cruz Roja y de la asociación Conciénciate, se ofrecerá un servicio de apoyo y acompañamiento a los visitantes los días 30 y 31 de octubre, de 10:00 a 12:00 horas, en los distintos cementerios del municipio. Esta iniciativa permitirá ayudar a las personas mayores a localizar sepulturas y nichos, depositar flores o limpiar lápidas, además de orientar a quienes necesiten asistencia dentro de las instalaciones.

Guilabert ha recordado que el 1 de noviembre no se celebrarán entierros debido al alto número de personas y vehículos que acuden a los camposantos, y que la tradicional misa en memoria de los difuntos se celebrará el domingo 2 de noviembre, a las 11:00 horas, en el cementerio Virgen de la Asunción.