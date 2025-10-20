Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Más de 200 profesionales asistieron al I Congreso Internacional de Grappling Policial y Militar celebrado en Elche. A.E.

Elche celebra el I Congreso Internacional de Grappling Policial y Militar con más de 200 asistentes

El encuentro formativo reunió a profesionales de seguridad pública de varios países para perfeccionar técnicas de control no lesivas

Ismael Martinez

Elche

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:40

Comenta

La Jefatura de la Policía Local de Elche acogió los días 17 y 18 de octubre el I Congreso Internacional de Grappling Policial y Militar, un evento pionero en España organizado por la Federación Valenciana de Lucha y Disciplinas Asociadas. La cita reunió a cerca de 200 profesionales de la seguridad pública, procedentes de diferentes puntos del país y de delegaciones internacionales de Brasil, Reino Unido, Italia y Alemania.

El objetivo principal del congreso fue enseñar técnicas operativas alternativas menos lesivas, que permitan a los agentes actuar con mayor eficacia y menor riesgo de lesiones, evitando golpes y favoreciendo métodos de control más seguros. Estas estrategias, enmarcadas dentro del ordenamiento jurídico, pretenden reforzar la preparación de los profesionales ante situaciones reales de intervención.

Entre los asistentes se encontraban miembros de Policías Locales, Policía Nacional, Guardia Civil, Policías Autonómicas, Policía Portuaria, Vigilancia Aduanera y seguridad privada, además de instructores y expertos en técnicas de control e intervención.

El programa incluyó talleres prácticos y ponencias especializadas impartidas por instructores de instituciones oficiales como el IVASPE, IESPA, AGASPE y la Escuela Extremeña de Seguridad Pública.

El congreso también destacó por su apuesta por la innovación con el sistema OCTOPUS de realidad virtual, desarrollado en la propia Jefatura de la Policía Local de Elche, que permite entrenar la toma de decisiones bajo presión y el uso seguro de armas de fuego en entornos simulados. La Policía Local ilicitana es pionera en España en su aplicación y ha recibido reconocimiento tanto nacional como internacional.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Durante el encuentro se celebró además una firma de libros con autores especializados como José-Félix Ramajo, Juan José Ramón, José de Pedro, José Luque, Manolo Cámara y Jorge Navarro.

El congreso contó con la presencia del presidente de la Federación Valenciana de Luchas Olímpicas, David Armendáriz, y el apoyo de sindicatos policiales como JUPOL, EUSPEL, USPAC, USPOL y CSIF.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil encuentra en el pantano de Tibi el cadáver del alicantino desaparecido el viernes
  2. 2 Alicante elige la mejor coca de mollitas en un día para la historia: un récord de 108 metros
  3. 3 Interior reconoce que un policía se extralimitó al causar la muerte de un joven reducido en Elche
  4. 4 Fallece un bañista ahogado en una playa de Guardamar
  5. 5 Las cinco noticias más destacadas de este domingo 19 de octubre en Alicante
  6. 6 Detienen en Alicante a una mujer por fingir ser médico estético y causar lesiones a una paciente tras un tratamiento con ácido hialurónico
  7. 7 Un topo, dos talleres y un desfalco de 50.000 euros: así desangraron a una empresa de repuestos en Benidorm
  8. 8 Alicante une cine y gastronomía en una semana llena de sabor, maridajes y proyecciones al aire libre
  9. 9 La red de narcos del puerto de Valencia intentó blanquear dinero en Altea Hills: 900.000 euros en B por una villa
  10. 10 Elche CF-Athletic Club (0-0): Reparto de puntos en un partido marcado por la polémica arbitral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Elche celebra el I Congreso Internacional de Grappling Policial y Militar con más de 200 asistentes

Elche celebra el I Congreso Internacional de Grappling Policial y Militar con más de 200 asistentes